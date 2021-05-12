zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приморские аграрии выполнили план по посеву кукурузы на 52%

12 мая 2021, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
Соя и кукуруза являются основными экспортными культурами
Почти 40 тысяч гектаров кукурузы посеяли сельхозпроизводители Приморского края. Аграрии также сеют сою и рис.

Как сообщили в краевом министерстве сельского хозяйства, показатели высадки одной из основных экспортных культур — кукурузы — на уровне прошлого года.

«План по кукурузе выполнен на 52%. Кроме того, уже тысячу гектаров сои посеяли сельхозпроизводители в Пограничном округе. Также в Хорольском, Ханкайском муниципальных округах, Спасском и Черниговском районах посеяно 1,8 тысячи гектаров риса — почти 30% от плана. Больше всего риса посеяно в Хорольском округе — 1,2 тысячи гектаров», — отметили специалисты.

Напомним, в этом году в Приморском крае соей, кукурузой и ранними зерновыми планируется засеять более 512 тысяч гектаров. При этом соя и кукуруза являются основными экспортными культурами. По национальному проекту экспорт продукции АПК должен составить более 1,6 миллиарда долларов в 2021 году.

Материалы по теме
За пять лет посевная площадь сои в Приморье увеличилась в полтора разаПриморские аграрии увеличили темпы посевной кампании почти в четыре разаПриморский край в пять раз увеличил экспорт сои
#Новости#Земля#Экспорт#Сельское хозяйство#Рынки#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56