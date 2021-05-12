Приморские аграрии выполнили план по посеву кукурузы на 52%

«План по кукурузе выполнен на 52%. Кроме того, уже тысячу гектаров сои посеяли сельхозпроизводители в Пограничном округе. Также в Хорольском, Ханкайском муниципальных округах, Спасском и Черниговском районах посеяно 1,8 тысячи гектаров риса — почти 30% от плана. Больше всего риса посеяно в Хорольском округе — 1,2 тысячи гектаров», — отметили специалисты.