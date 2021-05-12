Приморский аналитик назвал признаки тяжёлого кризиса финансового рынка России

«Мы уже прошли донышко ставок, то есть следующие ставки будут дороже предыдущих. Важный вопрос: существуют ипотечные договора, в которых предусмотрен пересчет ставки при изменении ставки ЦБ – эти люди, условно говоря, взяли ипотеку дешево, но платить будут дорого. А есть ипотечные договора, в который такой пересчет не предусмотрен, сейчас можно сказать, что эти люди приняли правильное решение. С другой стороны, нельзя сказать, что те, кто через три года будут платить по ипотеке 6%, потеряли что-то по сравнению с теми, кто год назад взял ипотеку под 4%. Инфляция ускоряется, стоимость денег падает, а ипотечный процент всего лишь это компенсирует. Все находится в равновесии, систему нельзя переиграть», – отметил Кривелевич.