Строительство дома для переселенцев из аварийного жилья началось во Владивостоке

Сотрудники «Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа» рассказали, что до конца текущего года на улице Глинки возведут дом в четыре этажа, три из которых будут жилыми. Сюда переедут жители аварийных бараков с улиц Володарского, 25 и Порт-Артурской, 31 в посёлок Трудовое. Две квартиры в доме предназначены для детей-сирот.