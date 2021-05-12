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В ВДЦ «Океан» проходит смена, посвящённая спорту и творчеству

12 мая 2021, 07:00
Фото: ВДЦ "Океан"
10 мая во Всероссийском детском центре «Океан» стартовала шестая смена 2021 года, объединившая творческих и спортивных ребят из разных регионов страны.

«Смена „К новым вершинам“ включает две образовательные программы — „Творчество без границ“ и „Здоровое поколение“», — говорится в сообщении Минпросвещения.

Первым мероприятием программы «Творчество без границ» станет межрегиональная выставка творческих работ, затем школьники примут участие в мастер-классах, интерактивных лекциях «Творчество vs Креативность», посвящённых медийному и сценическому творчеству, посетят творческие лаборатории и создадут новые проекты, которые будут представлены в конце смены.

Фестиваль «Здоровое поколение» пройдёт в рамках спортивной программы. Инструкторы Всероссийского детского центра проведут занятия, на которых ребята улучшат свои навыки по игре в шахматы, в настольный теннис, бадминтон, футбол, волейбол и баскетбол. Кроме того, для участников смены будут организованы мастер-классы по самбо, тхэквондо, кроссфиту, чирлидингу и многим другим видам спорта, а также образовательный курс «Эмоциональный интеллект в спорте».

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#Новости#ВДЦ "ОКЕАН"#Дети#Образование#Приморье#Наука
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