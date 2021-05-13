Алексей Алексеев: «Частные инвестиции растут ускоренными темпами»

Как считает директор департамента по развитию агентских продаж и региональной дистрибуции УК «Альфа-Капитал» Алексей Алексеев, приток частных инвестиций продолжит поддерживать рынок управления активами в ближайшие годы.
На фоне низких процентных ставок многие россияне в прошлом году начали переводить свои сбережения из депозитов на фондовый рынок. По итогам года Московская Биржа зарегистрировала около 5 млн новых счетов, открытых частными инвесторами, а всего за последние шесть лет число частных инвесторов на Московской Бирже выросло в 10 раз.
Притоки средств физических лиц на фондовый рынок сказались на отрасли управления активами. Многие граждане смогли разобраться и понять, что инвестиции — это не такой простой процесс, поэтому решили воспользоваться услугами управляющей компании. Частные инвесторы активно покупали биржевые фонды и ПИФы, пользовались услугами доверительного управления. На этом фоне «Альфа-Капитал» смогла серьёзно увеличить долю на рынке, заняв позицию в топ-5 крупнейших игроков с активами свыше 668 млрд рублей. В этом году, как ожидается, активы под управлением компании могут превысить 800 млрд рублей, к 2025 году они должны вырасти в 3,5 раза.
При этом бизнес УК «Альфа-Капитал» растёт темпами, существенно опережающими рынок. Например, объём клиентских активов на счетах индивидуального доверительного управления (ИДУ) в прошлом году вырос на 52%, к концу года компания управляла почти 450 млрд рублей средств ИДУ. По этому показателю «Альфа-Капитал» уже который год остаётся лидером российского рынка управления активами.
Самый быстрый рост демонстрирует сегмент биржевых ПИФов. В 2020 году компания запустила торги паями нескольких биржевых фондов. Это позволило увеличить активы БПИФов под управлением «Альфа-Капитал» в три раза. Сейчас в линейке уже шесть фондов, которые торгуются на Московской Бирже. В этом году компания намерена вывести на рынок ещё несколько биржевых ПИФов. Этот продукт востребован не только среди тех инвесторов, у которых открыт ИИС или счёт у брокера, но и среди клиентов управляющих компаний, которые имеют возможность инвестировать в биржевые фонды через стратегии доверительного управления.
Что касается «классических» ПИФов, то в прошлом году активы открытых ПИФов, по данным агентства «Эксперт РА», достигли 670 млрд рублей, прибавив за год 45%. Инвесторов привлекают высокие результаты инвестирования, которые были существенно выше ставок по депозитам. По данным Investfunds, по итогам 2020 года из 185 крупных розничных фондов более половины показали доходность на уровне 20–53%. В линейке УК «Альфа-Капитал» восемь открытых фондов, в 2020 году их суммарные активы выросли на 80% и превысили 124 млрд рублей. По этому показателю «Альфа-Капитал» входит в топ-3 крупнейших российских управляющих компаний.
Стратегия УК «Альфа-Капитал» всегда была ориентирована на обслуживание частных инвесторов, поскольку в компании уверены, что приток средств физлиц продолжит оставаться одним из главных драйверов роста рынка управления активами. В прошлом году количество розничных инвесторов, доверивших свои активы УК «Альфа-Капитал», увеличилось на 59%, а всего их число превысило 200 тысяч человек.
Столь активному росту клиентов способствует не только широкая линейка инвестиционных продуктов, высокое качество управления и надёжность компании (в этом году УК «Альфа-Капитал» стала победителем премии «Финансовая элита России» в номинации «Надёжность»), но и наша идеология. Стратегия УК «Альфа-Капитал» — быть в авангарде развития цифровых технологий, реализовывать новаторские подходы, запуская новые дистанционные сервисы и каналы онлайн-продаж.
Число клиентов, пользующихся онлайн-сервисами УК «Альфа-Капитал», в прошлом году выросло на 50% и достигло 150 тысяч человек. При этом более 68% инвесторов используют мобильное приложение «Альфа-Капитал». Развитие цифровых технологий остаётся приоритетом для бизнеса компании и в 2021 году. Это особенно актуально, когда на рынок приходит массовый инвестор. По прогнозам, за счёт дистанционных каналов продаж число новых клиентов компании вырастет более чем на 85 тысяч человек, причём доля активных пользователей достигнет 50% среди розничных клиентов.
В УК «Альфа-Капитал» готовы предложить им новые интересные решения. В прошлом году компания продолжила развивать линейку своих инвестиционных продуктов, дав клиентам возможность инвестировать в уникальные стратегии, например стратегию, позволяющую вкладывать в акции крупнейших китайских компаний. Также компания первой на рынке предложила рентные фонды, позволяющие инвестировать в такие сегменты, как фастфуд и торговая недвижимость. По итогам 2020 года УК «Альфа-Капитал» вошла в число лидеров рынка по объёмам средств в закрытых ПИФах с активами на 58,3 млрд рублей.