Алексей Алексеев: «Частные инвестиции растут ускоренными темпами»

Самый быстрый рост демонстрирует сегмент биржевых ПИФов. В 2020 году компания запустила торги паями нескольких биржевых фондов. Это позволило увеличить активы БПИФов под управлением «Альфа-Капитал» в три раза. Сейчас в линейке уже шесть фондов, которые торгуются на Московской Бирже. В этом году компания намерена вывести на рынок ещё несколько биржевых ПИФов. Этот продукт востребован не только среди тех инвесторов, у которых открыт ИИС или счёт у брокера, но и среди клиентов управляющих компаний, которые имеют возможность инвестировать в биржевые фонды через стратегии доверительного управления.