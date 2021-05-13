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Ежемесячные выплаты получат почти 14 тысяч приморских семей с первенцами

13 мая 2021, 06:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
13,7 тысяч семей в Приморском крае получат ежемесячные выплаты на первого ребёнка — на эти цели с начала 2021 года направлено почти 780 миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

Размер ежемесячной выплаты на первенца — 15,4 тысячи рублей. Специалисты отмечают, что выплаты положены семьям, доход которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

«В 2021 году в регионе это почти 29,6 тысячи рублей», — рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья.

Стоит отметить, что ежемесячную выплату на первого ребенка выплачивают в Приморье с 2018 года семьям, имеющим российское гражданство.

В 2020 году изменились требования к уровню дохода для оформления выплаты: ранее пособие давали семьям со среднедушевым доходом в 1,5 прожиточного минимума.

«Кроме того, ежемесячную выплату на первенца семья может получать до исполнения ребенку трех лет. Ранее эта мера социальной поддержки предоставлялась до 1,5 лет», — сообщили специалисты.

Стоит отметить, что с 2019 года в поддержку родителей с первым ребенком появилась еще одна выплата — единовременная. Ее размер равен двум прожиточным минимумам на ребенка. Если возраст мамы от 18 до 25 лет, она получает краевую доплату. Для таких семей размер единовременной выплаты — 50 тысяч рублей.

«Гарантированная поддержка призвана стимулировать молодые семьи на рождение первого ребенка», — отметила министр Светлана Красицкая.

Подать заявление и документы можно в МФЦ или через Социальный портал Приморского края. Телефон Приморского центра соцподдержки: 8-800-30-22-145.

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