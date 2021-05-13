Ежемесячные выплаты получат почти 14 тысяч приморских семей с первенцами

Стоит отметить, что с 2019 года в поддержку родителей с первым ребенком появилась еще одна выплата — единовременная. Ее размер равен двум прожиточным минимумам на ребенка. Если возраст мамы от 18 до 25 лет, она получает краевую доплату. Для таких семей размер единовременной выплаты — 50 тысяч рублей.