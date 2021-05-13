Мэр Владивостока продолжает инспектировать работу управляющих компаний

А вот на Гульбиновича, 29/1 и 29/2 проблемы не с управляющей компанией, а с тротуарами и дорогами. Глава Владивостока сообщил жильцам, что в 2021 году рядом с их домами состоится масштабный ремонт ливневки — это поможет сохранить асфальт на долгое время. Также на участке сделают леерное ограждение, чтобы жителям было удобнее передвигаться.