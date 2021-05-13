Опубликован график массовых отключений горячей воды во Владивостоке

Гидравлические испытания теплотрасс являются проверкой готовности магистральных трубопроводов к работе в предстоящий отопительный сезон 2021-2022 гг. Выявив «слабые» места на теплосетях, энергетики приступят к устранению повреждённых участков. Помимо этого, специалистами запланирована замена трубопроводов на изношенных участках, ремонт оборудования и другие мероприятия в рамках подготовки к следующему отопительному сезону.