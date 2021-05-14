В Приморье включиться в борьбу за 1 млн рублей можно до 17 мая

Попробовать свои силы приглашают жителей страны в возрасте до 55 лет, обладающих опытом управленческой деятельности продолжительностью от двух лет. Участникам предстоит продемонстрировать знания и навыки, соответствующие девяти ключевым компетенциям: лидерство, стратегическое мышление, умение работать в команде, самоорганизация, системное мышление, креативность, социальная ответственность, управление и нацеленность на результат.