Дмитрий Лёгкий встретился с медработниками "Первомайки"

«Врачи, работники медицинских служб занимают важную роль в нашей жизни. Особенно заметно это стало во время пандемии коронавируса. В любом случае, я с уверенностью могу сказать, что именно медиков можно назвать героями нашего времени. Ежедневно вы жертвуете жизнью и здоровьем ради каждого из нас», — сказал Дмитрий Лёгкий, обращаясь к коллективу поликлиники краевой больницы №2.