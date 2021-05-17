Гольф-парк, онлайн-медицина и дата-центр: во Владивостоке обсудили инвестпроекты из Южной Кореи

«Сейчас мои коллеги знакомятся с Владивостоком. Это поможет нам более детально проработать наши предложения. Также хочу отметить, что, помимо вышеуказанных проектов, мы готовы подготовить предложения по внедрению технологий „умного города“, в том числе по развитию транспортной инфраструктуры», — заявил Ю Ван Рёнг.