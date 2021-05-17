Приморские рыбаки увеличили поставки морепродуктов на запад России

В связи с закрытием портов Китая из-за пандемии COVID-19 приморские рыбаки ищут новые рынки сбыта продукции, о чем не раз сообщал «Золотой Рог».
Как сообщалось ранее краевым агентством по рыболовству, в январе приморские предприятия увеличили экспорт рыбы и морепродуктов в Японию и Республику Корея в три раза по сравнению с прошлым годом.
«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противоэпидемические меры и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут другие каналы сбыта. Так, в январе в Южную Корею было экспортировано 27,9 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, в Японию — 811 тонн», — подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин в октябре 2020 года призывал минимизировать расходы, связанные с доставкой рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России.
Переориентация поставок российской рыбы уже приносит положительные результаты. РЖД увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья в январе–апреле. Так, за четыре месяца 2021 года по железной дороге из Приморского края отправлено свыше 189,1 тыс. тонн рыбной продукции (+13,5% к аналогичному периоду прошлого года). При этом в апреле погружено более 52,9 тыс. тонн (+47,3% к апрелю 2020 года).
«Перевозка морепродуктов в контейнерах с начала года составила 115,3 тыс. тонн (+16,2%), в рефрижераторных вагонах отправлено 73,8 тыс. т (+9,5%).
Основной объем рыбной продукции в январе–апреле отгружен в адрес грузополучателей Московской области (85,3 тыс. тонн), Урала (21,7 тыс. тонн) и Сибири (38,2 тыс. тонн)», — говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД.
Экспортные отправки рыбы со станции Угловая за четыре месяца текущего года составили 13,2 тыс. тонн. Такие перевозки стартовали в мае 2020 года и стали альтернативой доставке морепродуктов в КНР автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений.