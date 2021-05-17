zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Приморские рыбаки увеличили поставки морепродуктов на запад России

17 мая 2021, 00:53
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Переориентация поставок российской рыбы уже приносит положительные результаты

В связи с закрытием портов Китая из-за пандемии COVID-19 приморские рыбаки ищут новые рынки сбыта продукции, о чем не раз сообщал «Золотой Рог».

Как сообщалось ранее краевым агентством по рыболовству, в январе приморские предприятия увеличили экспорт рыбы и морепродуктов в Японию и Республику Корея в три раза по сравнению с прошлым годом.

«Крупнейший экспортер рыбной продукции Китай ужесточил противоэпидемические меры и закрыл свои порты, поэтому рыбаки ищут другие каналы сбыта. Так, в январе в Южную Корею было экспортировано 27,9 тысячи тонн рыбы и морепродуктов, в Японию — 811 тонн», — подчеркнул руководитель агентства Валерий Корко.

Напомним, Президент РФ Владимир Путин в октябре 2020 года призывал минимизировать расходы, связанные с доставкой рыбной продукции с Дальнего Востока в европейскую часть России.

Переориентация поставок российской рыбы уже приносит положительные результаты. РЖД увеличили перевозку тихоокеанских морепродуктов из Приморья в январе–апреле. Так, за четыре месяца 2021 года по железной дороге из Приморского края отправлено свыше 189,1 тыс. тонн рыбной продукции (+13,5% к аналогичному периоду прошлого года). При этом в апреле погружено более 52,9 тыс. тонн (+47,3% к апрелю 2020 года).

«Перевозка морепродуктов в контейнерах с начала года составила 115,3 тыс. тонн (+16,2%), в рефрижераторных вагонах отправлено 73,8 тыс. т (+9,5%).

Основной объем рыбной продукции в январе–апреле отгружен в адрес грузополучателей Московской области (85,3 тыс. тонн), Урала (21,7 тыс. тонн) и Сибири (38,2 тыс. тонн)», — говорится в сообщении пресс-службы ДВЖД.

Экспортные отправки рыбы со станции Угловая за четыре месяца текущего года составили 13,2 тыс. тонн. Такие перевозки стартовали в мае 2020 года и стали альтернативой доставке морепродуктов в КНР автотранспортом из-за принятых карантинных ограничений.

Материалы по теме
Приморские рыбаки заключают «европейский союз»Приморские рыбаки в два раза увеличили вылов кальмараПриморские рыбаки добыли более 40 тысяч тонн сельди
#Новости#Бизнес#Рыбная продукция#Китай#Южная Корея#Рыбная отрасль#Коронавирус#COVID-19#Япония#Транспорт#Экспорт#Рыба#Рынки#Приморье
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56