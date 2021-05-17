Прямо сейчас во Владивостоке идёт благоустройство 22 дворов

«Работы по программе должны быть проведены качественно и в срок, а основной упор в этом году сделан на комплексный ремонт. Это означает, что площадки будут многофункциональными и рассчитаны на жителей сразу нескольких домов», — отметил глава Владивостока Олег Гуменюк.