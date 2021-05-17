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Жить дорого: Цены на продукты в Приморье продолжают расти

17 мая 2021, 00:04
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Из продуктов в апреле подешевели только овощи
Цены на продовольственные товары в апреле выросли на 0,6%. Из мясных продуктов больше всего подорожали колбасы вареные, сосиски, сардельки, куры охлажденные и мороженые — на 3-4%.

Как сообщает Приморскстат, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 2%. Это произошло за счет снижения цен на свежие огурцы на 12%, помидоры — на 7%, зелень и морковь — на 4-5%. При этом в апреле значительно подорожали капуста (на 6%) и бананы (на 5%).

Продолжали расти цены на куриные яйца (на 8%) и подсолнечное масло (на 3%).

Непродовольственные товары в апреле слали дороже на 0,4%. Рост цен на табачные изделия составил 2%, дизельное топливо — 0,5%, цены на автомобильный бензин изменились незначительно.

Дезинфицирующие средства для поверхностей подорожали на 6% и одновременно санитарно-гигиенические маски стали дешевле на 6%.

Кроме того, в апреле подорожал на 8% проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования, в междугороднем автобусе — на 3%. Плата за обучение на курсах вождения легкового автомобиля увеличилась на 4%, цены на автобусные экскурсии выросли на 6%. В то же время плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 5,5%.

При этом специалисты Приморскстата отмечают, что в апреле 2021 года индекс потребительских цен в целом на товары и услуги в Приморском крае составил 100,4% к предыдущему месяцу и был самым низким с начала года.

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