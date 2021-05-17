Жить дорого: Цены на продукты в Приморье продолжают расти

Кроме того, в апреле подорожал на 8% проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования, в междугороднем автобусе — на 3%. Плата за обучение на курсах вождения легкового автомобиля увеличилась на 4%, цены на автобусные экскурсии выросли на 6%. В то же время плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 5,5%.