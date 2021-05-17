Жителю Владивостока нужно больше денег для счастья, чем хабаровчанину

Примечательно, что запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35-44 лет — 198 тыс. руб. Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб.: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80 тыс. руб. для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. руб. в месяц. «Чем больше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», — комментируют респонденты.