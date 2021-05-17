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Жителю Владивостока нужно больше денег для счастья, чем хабаровчанину

17 мая 2021, 01:33
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
С начала года запросы владивостокцев не изменились
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Банки

Рост стоимости счастья с начала 2021 года превысил инфляцию в 1,5 раза: индекс потребительских цен с января вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину нужно больше на 4,2%. На это указывают результаты опроса SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. В опросе были задействованы граждане городов-миллионников и полумиллионников.

Им задавали вопрос: сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком? Выяснилось, что россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, например, в 2017 г. счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно.

Примечательно, что запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодежи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35-44 лет — 198 тыс. руб. Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30 тыс. руб.: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80 тыс. руб. для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. руб. в месяц. «Чем больше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», — комментируют респонденты.

Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц.

Столица Дальнего Востока — Владивосток — заняла вторую строчку среди городов России, где проводился опрос. Здесь граждане говорят о 200 тыс. руб. в месяц, которые необходимы им для счастья. С января 2021 года запросы владивостокцев не изменились. Однако стоит отметить, что эти запросы снижаются от года к году: в 2018 г. жители Владивостока заявляли о потребности в 208 тыс. руб., в 2019 г. счастье оценивалось на 5 тыс. дороже, чем теперь, — 205 тыс. руб.

Санкт-Петербург — на четвертом месте со 183 тыс. руб. Самые скромные притязания — у жителей Липецка (137 тыс. руб. в месяц), Оренбурга (136 тыс. руб.) и Кирова (132 тыс. руб.).

При этом в рейтинге городов с населением от 500 тыс. чел. показатель 200 тыс. руб. обеспечил Владивостоку первую строчку. Жителю Хабаровска, который расположился на второй строчке в этом списке, для счастья потребуется меньше на 24 тыс. руб. — 176 тыс. руб.

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