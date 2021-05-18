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Акулят в Приморье по весне будут считать

18 мая 2021, 07:30
Фото: primorsky.ru
В Приморском океанариуме начался новый этап разведения акул.

Сейчас в учреждении нерестится самая младшая зебровидная бычья акула. Она переведена из экспозиции в научно-адаптационный корпус, где для нереста и инкубации яиц создали условия, приближенные к природным.

Биологи океанариума заявляют, что это отличная возможность посмотреть на процессы развития яиц в условиях экспозиции.

Нерест зебровидных бычьих акул растянут по времени до двух месяцев, между кладками проходит несколько дней. Так, у старшей самки нерест состоял из 9 этапов, на инкубации находится 12 яиц, и это ещё не конец. Молодая акула только начала нереститься: пока биологи переместили в специальный садок 2 яйца. До появления на свет акуленка яйцо развивается во внешней среде от семи месяцев до года.

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#Новости#Животные#Экология#Океанариум#Приморье#Наука
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