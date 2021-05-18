Акулят в Приморье по весне будут считать

Нерест зебровидных бычьих акул растянут по времени до двух месяцев, между кладками проходит несколько дней. Так, у старшей самки нерест состоял из 9 этапов, на инкубации находится 12 яиц, и это ещё не конец. Молодая акула только начала нереститься: пока биологи переместили в специальный садок 2 яйца. До появления на свет акуленка яйцо развивается во внешней среде от семи месяцев до года.