Детям-сиротам купят квартиры во Владивостоке

Жильё приобретается в рамках специальной программы по обеспечению жильём детей-сирот.
«Краевое государственное казенное учреждение „Управление землями и имуществом на территории Приморского края“ в рамках исполнения полномочий по обеспечению жильем детей-сирот приобретает жилые помещения площадью от 26 квадратных метров», — сообщили в мэрии.
Специалисты отметили, что квартиры во Владивостоке приобретаются в соответствии с законодательством о госзакупках.
Информацию об участии и условиях приобретения можно получить по телефону: 8 (924) 001-83-71.