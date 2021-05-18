Дом на кладбище: Как распределяются зоны застройки во Владивостокском городском округе

Надо отметить, что слушания превратились в череду самопрезентаций застройщиков. Практически все хотели показать себя с лучшей стороны и утвердить новые территории для очередного «человейника». Но, как говорится, это все лирика. Обратимся к фактам.
«Золотой Рог» просмотрел некоторые из предложения застройщиков и собрал в одном материале самые интересные.
Пригород отдаляется
Большая часть обращений касается территорий от Академического городка до поселка Трудовое. Сейчас этот район застраивается малоэтажками и коттеджами, которые попадают в зону Ж-2 — она разрешает строить дома высотностью до 4 надземных этажей. Но несмотря на это, УФСБ России по Приморскому краю горит желанием возвести для своих сотрудников ЖК в районе Садгорода. И привлечь для этого частные инвестиции. Чтобы задумка УФСБ удалась, нужно зону Р-5, в которую входят санитарно-курортные земли, поменять на ОЖ-2.
Сделать вместо леса растительного лес из жилых домов хочет Елена Текиева и её ООО «Зелёный Бор — 1». Она просит перевести малоэтажную зону Ж-1, находящуюся на Санаторной, за Европейской прогимназией, в Ж-3.
Изменения до Ж-3 в районе Садгорода поддерживает и застройщик, ООО «Тим-Групп». В его планах возвести жилые дома.
Никому неизвестный Алексей Зуев предлагает леса ДВО РАН перевести в Ж-4 — зону высотной застройки. Интересно, что для строительства многоэтажек участок должен быть не менее 2,5 тысяч кв.м, а тот, на который Зуев положил глаз, всего 2 тысячи. Несостыковочка.
ООО «Надёжное» заключило договор с департаментом земельных и имущественных отношений на аренду участка по адресу улица Уютная, 52 в районе станции Весенняя. На нем разрешается разбивать парки, сады, оранжереи, так как участок расположен в зоне «городские леса» или Р-4. При этом после заключения договора ООО «Надёжное» просит этот «зеленый островок» перевести в зону Ж-2, чтобы натыкать там малоэтажные многоквартирные дома.
Самая абсурдная ситуация обстоит с тем, кто уже построился за городом, переехал в свой коттедж и не желает видеть рядом с собой соседей. Так, граждане, живущие в районе Санаторной, Садгорода и Океанской прислали несколько обращений с просьбой, чтобы пригород перестали застраивать даже малоэтажными домами. Их основной довод в том, что в самом Владивостоке еще очень много места, где можно построить жилые дома и совсем не обязательно трогать пригород.
Эгершельд — элитное жилье у моря и парков
В суровой борьбе за район бухты Федорова схлестнулись жители Эгершельда и те, кто хочет его застроить. Из-за этого в двух реестрах имеется несколько десятков обращений в поддержку зоны Ж-4, то есть высотной застройки, и против неё.
Так, в реестрах обращений по внесению изменений в Генплан есть обращение от ООО «Судеко», которое является собственником земли около ЖК «Аквамарин». Официально эта компания и ООО СП «Строитель», которое возводило небоскрёб, не связаны.
Однако «Судеко» заявляет, что сейчас на территории идет реализация элитного проекта жилой и коммерческой застройки, который был одобрен правительством Приморья еще в 2020 году. Здесь планируется возвести около 150 тысяч «квадратов» жилья и деловых помещений.
По уже согласованному проекту площади распределяются следующим образом: жильё — 72 550 кв. м, клабхаус и коворкинг — 6080 кв. м, предприятия торговли — 1646 кв. м, детский сад — 4980 кв. м на 260 мест, места общего пользования и транспортная инфраструктура — 46 100 кв. м.
Однако тут вмешалась мэрия Владивостока и ввела рекреационную зону Р-3. Что логично, «Судеко» это не понравилось, так как инвестор потеряет деньги, а участок хочется сохранить для жилой застройки, несмотря на то, что покупателей элитного жилья на Эгершельде нет.
Все лучшее детям и автомобилистам
Микрорайон Эгершельд стал камнем преткновения не только у застройщиков элитного жилья и мэрии, но и у жителей микрорайона и некоторых владельцев участков, таких, как некий Рукман Картоев — владелец участка 25:28:020037:2624. Там планируется установить зону Ж-4 для высотной застройки. И это уже не первая попытка. Однако местные жители регулярно отстаивают территорию для будущего детского садика, который им ранее обещала построить мэрия Владивостока. Сейчас для этого даже установлена соответствующая зона, которая не разрешает впихивать многоэтажку на предполагаемое место строительства детского учреждения.
Еще один «горячий» участок расположен в районе улицы Розничной около дома № 41. Здесь хотели построить многоэтажную парковку, так как территория там соответствующая — общественно-деловая. А вот некоторые лица хотят сменить ее на ту же Ж-4 и возвести многоквартирный жилой дом.
Мусорная падь вместо Снеговой
Алексей Чертищев также прислал обращение, в котором попросил исключить участок около Снеговой Пади из зоны рекреационного назначения. Он хочет, чтобы там была производственная территориальная зона. Как выяснилось позже, на развязке трассы Седанка — Патрокл — Снеговая Падь собираются строить мусоросортировочный комплекс, включая объекты обработки органоминеральных отходов, по концессионному соглашению.
«Земельный участок расположен вблизи крупной зоны обслуживания отходообразователей, что положительно скажется на тарифе по оказанию услуг населению. Участок расположен между зоной обслуживания отходообразователей и создаваемым полигоном, расположенным по предварительной оценке в районе п. Городечный. По данным проведённого анализа транспортной логистики по вывозу твёрдых коммунальных отходов из города Владивосток до различных вариантов размещения будущего объекта концессионного соглашения (мусоросортировочного комплекса), земельный участок с кадастровым номером 25:28:040014:2985 оказывает наименьшее влияние на стоимость транспортировки отходов, другие возможные варианты размещения объекта концессионного соглашения — „Холмистая“, „Патрокл, 25“, „Фадеева“, „Бородинская, 28а“, „Адмирала Горшкова, 40“», — говорится в обосновании.
Также десятки человек выразили свое недовольство в связи с отходом земли в районе Никифорова, 10 под жилую застройку. Это произошло по двум причинам: там лес и там планировали возвести детский сад.
Но детское учреждение так и не построили из-за того, что мэрия Владивостока до сих пор официально не установила санитарно-защитную зону Морского кладбища и комплекса по утилизации биологических отходов. Также там проходит газопровод и отремонтированный в прошлом году коллектор ливневой канализации, который собирает в себя, в том числе, грунтовые воды с кладбища. Вряд ли кто-то захочет жить в доме на газовой трубе, рядом со сточными водами со стороны могил и около комплекса по сжиганию биологических отходов.
Мария КУЦЕНКО-ПШЕНИЧНАЯ.