Финишная прямая праймериз

«Решение по регистрации последних кандидатов будет принято на следующем заседании оргкомитета. Согласно Положению о предварительном голосовании на это отводится 5 дней. Но уже сегодня можно говорить, что предварительное голосование проходит в конкурентной обстановке. На некоторых округах у нас конкуренция составляет до 17 человек», — сообщила руководитель регионального исполкома партии Екатерина Маленкова.