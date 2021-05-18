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Финишная прямая праймериз

18 мая 2021, 07:17
Фото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"
Региональный оргкомитет завершил приём заявлений от участников предварительного голосования «Единой России». По результатам кампании в Приморском крае подано 369 заявлений.
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Выборы

Из них более 75 — для участия в процедуре по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу, 294 — на выборы в Законодательное Собрание.

Окончательный список участников праймериз будет озвучен уже на этой неделе.

«Решение по регистрации последних кандидатов будет принято на следующем заседании оргкомитета. Согласно Положению о предварительном голосовании на это отводится 5 дней. Но уже сегодня можно говорить, что предварительное голосование проходит в конкурентной обстановке. На некоторых округах у нас конкуренция составляет до 17 человек», — сообщила руководитель регионального исполкома партии Екатерина Маленкова.

Среди самых ярких кандидатов стоит отметить Розу Чемерис (баллотируется по 62-му округу в Госдуму), Владимира Новикова (63-й округ), Дмитрия Новикова (2-й округ в Законодательное Собрание), Дмитрия Лёгкого (1-й округ).

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