Кедры и пироги в университетском парке

Организаторы бросили клич через СМИ и социальные сети, приглашая всех неравнодушных горожан присоединиться к восстановлению городских зелёных насаждений, что особенно актуально во Владивостоке, ведь около 80% деревьев в городе были повреждены ноябрьским ледяным дождем. С тех пор многие владивостокцы высказывали в соцсетях намерение выйти весной на улицы, чтобы восполнить ущерб, нанесённый флоре.