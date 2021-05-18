Кто растит патриотов в Приморье

В сегодняшнем выпуске «ЗР» знакомит читателей с такими общественными организациями, действующими в разных городах и районах края. Их руководители охотно поделились с изданием планами и достижениями своих подопечных.
Клуб «Юный патриот Родины»
Военно-патриотический клуб «Юный патриот Родины», носящий имя погибшего героя афганской войны Андрея Левечева, существует во Владивостоке уже более 50 лет. Последние годы он базируется на территории Центра детско-юношеского творчества на Океанском проспекте, 43. Это уникальное детское военно-патриотическое объединение, с самого начала ставившее перед собой цель воспитания будущих защитников Родины, стремившееся стать кузницей кадров для флота, армии и пограничных войск Дальнего Востока. «Юный патриот Родины» одновременно ведёт подготовку по множеству военных направлений — охрана границы, морская пехота, авиация, флот, воздушный десант. Школьники могут научиться здесь самообороне, плаванию, стрельбе, туризму, оказанию первой медицинской помощи, пройти курс молодого бойца и даже изучить профильные военные дисциплины.
Занятия по военным специальностям ведут офицеры в отставке и преподаватели ТОВМИ. У клуба много друзей и шефов: это командование ТОФ, БПК «Адмирал Пантелеев», бригада морской пехоты, бригада воздушно-десантных войск, командование авиации округа, погранвойск, фрегата «Паллада». Тесные связи имеет клуб с городским Советом ветеранов, «Боевым братством» и другими «взрослыми» общественными организациями. Руководит клубом Заслуженный учитель РФ Галина Киселёва — в 2019 году за многолетнюю работу в направлении патриотического воспитания ей присвоено звание почётного гражданина Владивостока.
Каждое лето педагоги клуба организуют и проводят несколько смен профильных лагерей на турбазах и в воинских частях, шефствующих над клубом. Сотни ребят учатся в реальных условиях воинской части гребле, стрельбе из боевого оружия, проводят марш-броски и шлюпочные походы.
Гордостью клуба является ансамбль песни и пляски, организованный как филиал ансамбля КТОФ. Юные артисты выступают на всех концертных площадках города, в войсковых частях Приморского края, перед ветеранами Великой Отечественной войны. В этом году с учётом ограничений на массовые мероприятия 9 мая ребята выступили в формате уличных концертов по трём адресам, где проживают участники и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны.
Многие из выпускников стали профессиональными военными, 9 офицеров — бывших воспитанников клуба награждены орденами и медалями за выполнение конституционного долга в горячих точках.
Детско-юношеская организация «Спецназ»
Приморская региональная детско-юношеская общественная военно-патриотическая организация «Спецназ» имеет самую разветвлённую сеть отделений во всех крупных городах и посёлках Приморского края: Владивостоке, Арсеньеве, Находке, Лесозаводске, Лучегорске, Раздольном, Партизанском, Чугуевском, Надеждинском, Яковлевском и Пожарском районах. У организации есть сайт, где в подробностях рассказывается о каждом из многочисленных проектов, которые она реализует. Среди них — «Юнармейский спецназ Приморья», «Морской спецназ», «Казачий спецназ», «Школа подготовки разведчиков», «Антитеррор» и другие.
Детско-юношеский спецназ в Приморье возник в 2013 году. «Спецназ» — не просто игра в романтику, организация в самом деле является официальным региональным центром по военной подготовке граждан с ориентацией на службу в составе разведывательных подразделений специального назначения. Правление организации располагается в Арсеньеве.
Военно-патриотическая работа с подрастающим поколением — главная задача организации. «Спецназ» регулярно проводит военно-полевые и учебно-тренировочные сборы по программе «Школа подготовки разведчиков», приурочивая их к школьным каникулам. Программа сборов разрабатывается в соответствии с государственной инструкцией.
В ежегодный календарь организации входят военно-спортивные соревнования, учебно-тренировочные курсы, военно-тактические игры, туристические походы, экскурсии, показательные выступления.
ПРДЮОВПО «Спецназ» тесно сотрудничает с правительством Приморского края, получая краевую субсидию на реализацию своих проектов. Также в списке партнёрских организаций — «Боевое братство», военный комиссариат Приморского края, воинские части, казачьи общины, образовательные учреждения.
Подросткам, которые занимаются в «спецназе», и в голову не приходит искать сомнительные удовольствия вроде алкоголя, сигарет или наркотиков. Всё их время и все усилия посвящены напряжённым тренировкам и развитию собственной ловкости, силы и мастерства в обращении с оружием. Тактическая стрельба — одна из дисциплин, которыми овладевают ребята в этой организации. Есть и другие — армейский рукопашный бой, альпинизм, спелеология, сплав и так далее.
«Спецназ» оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и семьям погибших при исполнении обязанностей военной службы. Ребята принимают участие в мероприятиях, связанных с событиями военной истории России, боевыми традициями армии и флота.
«АвиаПоиск»
Приморская региональная молодёжная общественная организация «Поисковое объединение «АвиаПоиск» возникла в 2007 году. До того времени поисковой работой в Приморском крае организованно никто не занимался — в основном по той причине, что на территории Приморья со времен Гражданской войны боевых действий не происходило, за исключением боёв у озера Хасан в 1938 году. Однако в какой-то момент люди, неравнодушные к судьбе пропавших без вести военных лётчиков, решили заняться восстановлением истории по крупицам. Отряд «АвиаПоиск» возглавил Ярослав Ливанский. Его единомышленники — люди разных профессий и возрастов, объединённые интересом к военной истории края, в частности к авиации.
С самого начала своей работы и по сей день «АвиаПоиск» остаётся единственной командой поисковиков в Приморском крае, которая занимается розыском мест падений самолётов по всей территории Дальнего Востока и предаёт земле останки погибших лётчиков. К августу 2019 года на счету ПРМОО «ПО «АвиаПоиск» 125 найденных летательных аппаратов. Информацию о воздушных катастрофах поисковики черпают в Центральном военно-морском архиве Минобороны РФ, а также в Российском государственном архиве ВМФ. Архивная работа позволила им составить подробный перечень чрезвычайных происшествий в ВВС ТОФ, выявить списки пропавших без вести и погибших лётчиков-тихоокеанцев и установить районы предполагаемого нахождения пропавших самолётов. Ежегодно «Авиапоиск» отправляется в экспедиции, заручившись поддержкой командования и совета ветеранов ВВС Тихоокеанского флота. Летом 2021 года намечена экспедиция в Хабаровский край — об этом «ЗР» рассказал командир отряда Ярослав Ливанский.
Руководство отряда уделяет огромное внимание патриотическому воспитанию школьников — для этого была создана создал музейная экспозиция из предметов, найденных в местах боёв у озера Хасан и в других экспедициях. Сейчас музей «Авиапоиска» разместился на территории владивостокского музея «Техника ХХ века в Приморском крае» в районе Садгорода. В течение учебного года Ярослав Ливанский и его соратники неоднократно встречались со школьниками Артёмовского городского округа и Владивостока, чтобы рассказать о создании в Приморском крае Военно-воздушных сил Красной Армии и Тихоокеанского флота, о подготовке лётчиков периода Великой Отечественной войны и о героических защитниках воздушных рубежей Дальнего Востока, показать ребятам настоящую военную форму и снаряжение лётчиков.
«Боевое Братство»
Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» было создано в 1998 году. Более 20 лет военные ветераны остаются самой крупной и наиболее влиятельной структурой в вопросах патриотического воспитания.
Организация взаимодействует с Российским организационным комитетом «Победа» и партией «Единая Россия», имеет представителей в Государственной думе и Общественной палате Российской Федерации, а также в общественных палатах и комитетах при региональных администрациях.
В Приморском крае в городах и районах действует 32 местных отделения организации. «Боевое Братство» реализует несколько собственных проектов. Более десяти лет под эгидой «Боевого братства» проходит форум «Поколение» на острове Попова для школьников и подростков: ребята учатся общаться, проявлять свои организаторские, лидерские способности. Такой же образовательно-культурный проект более десяти лет действует и для преподавателей края с непременными культурными и спортивными мероприятиями.
Ряды «Боевого Братства» постоянно растут. С 2010 года создано и действует молодёжное крыло организации.
В День Победы, 9 Мая, в Черниговском районе под руководством главы молодёжного крыла «Боевого Братства» Валерия Ганенко прошло памятное мероприятие, собравшее более 50 человек — юнармейцев, десантников, спортсменов. Участники развернули на площади Скорбящей Матери масштабное Знамя Победы площадью 200 квадратных метров. Так черниговцы почтили память павших в боях за независимость Родины.
«Юнармия»
Региональное отделение «Юнармии» в Приморье было создано в январе 2016 года, одновременно с формированием таких отделений в других субъектах РФ. Инициатива создания движения принадлежит министру обороны РФ Сергею Шойгу. Соучредители движения: ДОСААФ России, Ветеранская общественная организация Вооружённых сил РФ, Центральный спортивный клуб армии, а также Валентина Терешкова и председатель Союза десантников России Валерий Вострогин. Приморский штаб Юнармии возглавляет член совета «Боевого Братства» полковник Михаил Любецкий.
Сегодня в Приморье насчитывается более 4 тысяч юнармейцев. Согласно уставу, принятому в 2017 году, вступить в «Юнармию», может любой желающий мальчик или девочка в возрасте от 8 до 18 лет. Юнармейские отряды создаются на базе общеобразовательных школ, военно-патриотических клубов, а также других учреждений и организаций, заинтересованных в их создании. Дети до 14 лет пишут заявление о вступлении с разрешения родителей, после 14-ти — самостоятельно.
Наталья БАРАНОВА.