Молочные коды

«С учетом всех поступивших замечаний и предложений Минпромторг подготовил проект постановления Правительства Российской Федерации, которым срок передачи в информационную систему маркировки о выводе молочной продукции из оборота переносится с 1 декабря 2021 года на 20 января 2022 года. Также увеличивается срок регистрации в системе маркировки для участников оборота, которые работают в отдалённых или труднодоступных местностях. Есть еще ряд изменений и дополнений. Этот документ должен вступить в силу 1 сентября 2021 года. Уверена, что эти изменения пойдут на пользу производителям молочной продукции. Надеюсь, что наше мероприятие поможет дальневосточникам успешно, с минимальной нагрузкой на предприятия, ввести новый стандарт», — сказала Людмила Талабаева, подводя итоги заседания.