Молочные коды

Цифровая маркировка сыра и мороженого стартует уже 1 июня и станет обязательным требованием. Однако для многих небольших компаний из Приморского края такой переход может оказаться фатальным. Как защитить интересы молокопроизводителей, на совещании во Владивостоке обсудили члены верхней палаты российского парламента. Заседание комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию прошло под председательством сенатора от Приморья Людмилы Талабаевой.
«Одна из проблем Дальнего Востока, которая накладывает отпечаток на многие процессы, — это отдаленность региона. Очень важно при введении той или иной законодательной нормы учитывать все особенности. Наша основная задача на сегодняшний день — сделать так, чтобы производители молочной продукции в Приморском крае перешли на маркировку без потерь и в установленные государством сроки. Мы их не оставим и поддержим на всех этапах», — отметила Людмила Талабаева.
Цифровая маркировка продукции — шаг необходимый. Это дополнительная мера безопасности, которая призвана сократить количество фальсифицированного товара на молочном рынке. Маркировка позволит отслеживать весь путь продукта от производителя до потребителя.
В Приморье обязательной маркировке подлежат 29 предприятий. Поэтапное введение новой меры защиты товара начнется с 1 июня 2021 года и станет обязательной для сыров и мороженого. В Приморском крае работает 15 молокоперерабатывающих предприятий, выпускающих эти категории продукции, все они зарегистрированы в системе «Честный знак».
Однако введение системы маркировки повлечет дополнительные расходы для участников рынка. И, для того чтобы их минимизировать, производители могут воспользоваться рядом мер государственной поддержки. Например, для производителей молочной продукции предусмотрены льготные кредиты по ставке 1-3%.
На заседании в здании правительства Приморского края присутствовали и руководители предприятий, производящих молочную продукцию. На заседании они просили предоставить им отсрочку по внедрению маркировки до конца 2022 года для своих предприятий, такую же, как для крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов.
«С учетом всех поступивших замечаний и предложений Минпромторг подготовил проект постановления Правительства Российской Федерации, которым срок передачи в информационную систему маркировки о выводе молочной продукции из оборота переносится с 1 декабря 2021 года на 20 января 2022 года. Также увеличивается срок регистрации в системе маркировки для участников оборота, которые работают в отдалённых или труднодоступных местностях. Есть еще ряд изменений и дополнений. Этот документ должен вступить в силу 1 сентября 2021 года. Уверена, что эти изменения пойдут на пользу производителям молочной продукции. Надеюсь, что наше мероприятие поможет дальневосточникам успешно, с минимальной нагрузкой на предприятия, ввести новый стандарт», — сказала Людмила Талабаева, подводя итоги заседания.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.