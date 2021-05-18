Первые шаги нового главы Владивостока

«Восточный экономический форум проводится по решению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с 2015 года. К сожалению, прошлый год мы из-за коронавируса пропустили. Хочу честно сказать, что отсутствие форума сказалось на работе по привлечению инвестиций. Возможность обсудить важнейшие вопросы Дальнего Востока с участием инвесторов, представителей власти, лидеров государств создавало условия для дальнейшего развития. В этом году нам надо обратно входить уже в устоявшуюся колею и снова проводить форум. Уверен, что никакого другого пути развития, кроме глобального международного сотрудничества, развития торгово-экономических связей, не существует. Поэтому перед нами стоит задача, несмотря на сохранившиеся, вызванные пандемией ограничения провести шестой экономический форум», — подчеркнул Трутнев.