Светлана Каня: Не «причиняйте» детям счастья, будьте им друзьями

В конце апреля в Находке прошел Слет замещающих семей Находкинского, Партизанского, Фокинского городских округов, Партизанского муниципального района, Лазовского муниципального округа.
Слет собрал на своей площадке около 80 родителей и 30 детей–подростков, представителей власти, общественных организаций, работающих с семьей на территориях, отделов опек и попечительства, бизнеса, СМИ.
Это третий из девяти слетов, которые организовывает и проводит Региональная общественная организация «Ассоциация приемных семей Приморского края» в рамках проекта «Равный Равному. Объединение», реализуемого при поддержке Фонда Президентских грантов и Программы Ассоциации «Равный Равному. Взаимодействие», реализуемого на субсидию из краевого бюджета. Первые два слета прошли в Артеме и Михайловском районе. Финальной точкой после 9 слетов должен стать форум приемных родителей Приморского края.
О том, как развивается Ассоциация, на каких принципах она выстроена, как ведется работа с замещающими семьями, в эксклюзивном интервью газете «Золотой Рог» рассказала основатель, учредитель и председатель организации, председатель ПРО ВОД «Матери России» Светлана Каня.
— Светлана Владимировна, расскажите немного об истории образования Ассоциации. Как возникла эта идея?
— В 2015 году у меня в семье появились приемные дети, и я поняла, что мир перевернулся с ног на голову. Многие друзья и знакомые от нас отвернулись. В школах и детских садах, которые посещали мои кровные дети и в которых я была активным родителем, отношение к нам тоже изменилось после прихода туда моих приемных детей. Я почувствовала, что стала изгоем. Если моими детьми интересовались все ответственные структуры и органы, то я как родитель оказалась никому не нужна. Никто не спросил, как я себя ощущаю, каковы мои переживания и проблемы — только должна, должна, должна… Позже я узнала, что это случается практически со всеми приемными родителями.
Тогда я начала искать тех, кто тоже попал в такую непростую ситуацию. Оказалось, что нас много. Мы начали встречаться с девчатами на базе Школы приемных родителей. Однако я понимала, что просто встречи проблемы не решают — замещающим родителям нужно гораздо больше поддержки.
Я долго к этому шла, ведь общественная организация — это бухгалтерия, отчетность, люди, за которых ты несешь ответственность, и т. д. Это уже не просто ты, твоя семья и знакомые — это целый мир вокруг тебя.
И уже 27 декабря 2017 года, прямо накануне Нового года, мы получили подарок — свидетельство о регистрации.
С этого времени мы активно шагаем по Приморскому краю. На сегодняшний день у нас 10 Клубов приемных родителей на территориях. За 4 года мы набрали такой темп, что, как мы шутим, сами боимся. Наша Ассоциация довольно громко заявила о себе: нас приглашают в различные регионы России делиться опытом, к нам хотят приехать коллеги из Хабаровска, Новосибирска, Перми, чтобы подробнее узнать, как взаимодействовать с властью, не ссорясь с ней, а быть в постоянном контакте и диалоге, как организовать клубы и прочее.
— Что представляют собой клубы Ассоциации и на каких территориях Приморья они действуют?
— Наши клубы — это группы актива, которые находятся непосредственно в районах и тесно связаны с региональным советом Ассоциации. У нас единая политика, структура четко выстроена, все действия согласованы.
На сегодняшний день клубы созданы во Владивостокском, Артемовском, Находкинском городских округах, Партизанском ГО и муниципальном районе, Черниговском, Пожарском, Красноармейском, Кавалеровском МР, Дальнереченском ГО и МР.
После слета в Артеме мы открыли клуб в Надеждинском МР, откроем полноценный клуб в Дальнегорске. На подходе клуб в Спасском МР. На втором слете в Михайловском районе представители Пограничного и Октябрьского МР также выразили желание создать у себя на территориях клубы. Уже над этим работаем.
— На каких принципах построена деятельность Ассоциации?
— Организация по численности небольшая, но у нас есть несколько твердых принципов. Первое. Мы ни в коем случае не идем на конфронтацию с властью, все вопросы решаются в режиме взаимопонимания. Воевать можно всю жизнь и не добиться ничего, поэтому гораздо эффективнее сесть за стол переговоров. Это показывают и наши слеты — площадки для конструктивного и активного диалога с властью.
Второй принцип — самодостаточность. Родители, принявшие в семью ребенка, не просят, не говорят о том, что не хватает средств или каких-то льгот, не ходят с протянутой рукой «соберите нас в школу». Решаясь на прием ребенка, мы отдаем себе отчет в том, что это потребует наших физических и материальных сил.
Другое дело, когда ребенок приходит в семью, скажем так, с чистой медкартой, а по факту оказывается, что со здоровьем у него далеко не все в порядке. Таким семьям, безусловно, нужно помогать.
Третий принцип основан на том, что наши участники должны постоянно развиваться. Мы активно обучаемся, участвуем в семинарах, тренингах. Обмениваемся опытом на разных уровнях — выезжаем не только по региону, но и в Москву, Санкт-Петербург, Казань, привозим сюда тренеров.
Кроме того, повышаем свою родительскую компетенцию, выходим на профессиональный уровень: недавно 10 человек прошли обучение в Уральском институте, получили сертификаты и дипломы специалистов по сопровождению замещающих семей.
— Какие проекты организация реализует на территории Приморья для поддержки замещающих семей?
— Замещающими родителями мы называем всех, кто принял ребенка в семью. Будь то усыновление, родственная опека, безвозмездная опека, приемная семья. Главное, что ребенок пришел в твою семью, в твой мир. И тут очень важно соблюсти баланс: и чтобы этот новый мир не стал ребенку чужим, и чтобы твоя устоявшаяся годами жизнь не была разрушена. Поэтому вся деятельность Ассоциации направлена на поддержку таких родителей.
Основная наша программа «Равный Равному» направлена именно на это. Ведь почему мы стали организовывать клубы в районах? Очень сложно, находясь во Владивостоке, оказывать поддержку — в отдаленных селах и деревнях подчас нет не то что интернета, даже мобильной связи! Да и не каждый вопрос можно решить дистанционно. Поэтому нам необходимы были эффективные группы на местах, люди, к которым может прийти родитель, рассказать о своей проблеме. Здесь тебя не осудят, не скажут, что-либо ты ненормальный, либо ребенок у тебя неправильный. Тебя услышат такие же, как ты, поддержат и помогут. Это, конечно, придает огромную силу, когда понимаешь, что ты не один.
Также в рамках проекта «Равный Равному» мы проводим массовые тренинговые мероприятия. У нас собралась очень серьезная, тщательно подобранная команда профессиональных психологов, которые заточены именно на работу с замещающими семьями. Здесь общие догмы психологии не подойдут, это особая специфика. И наши специалисты с ней прекрасно знакомы.
На сегодняшний день мы с нашей командой победили в пяти конкурсах: три проекта на поддержку от Фонда Президентских грантов и два — на субсидию из краевого бюджета. Два проекта мы недавно завершили, три еще действующие.
Наша задача — выезжая на территории, обучить пул замещающих родителей, которые потом смогут компетентно оказывать помощь в своих районах. У нас это хорошо получается, к нам едут за этим опытом.
Хочется еще сказать о проекте «Наставник». Не каждый ребенок из Центров содействия семейному устройству уходит в семью. По разным причинам. В основном это дети 11+, ребята сложные, со своими претензиями и взглядами на жизнь. Но такие дети очень нуждаются в индивидуальной поддержке, которую не всегда могут предоставить в казенном учреждении. А ребенку необходим его «личный» взрослый, старший, опытный близкий человек, к которому он может обратиться в любой момент.
Именно на это и нацелен наш проект «Наставник». Я категорически против, когда кто-то бежал мимо детского дома, заскочил, как я называю, «причинил счастье ребенку» и больше не появлялся в его жизни никогда. Самое страшное для волонтера — когда ребенок называет тебя спонсором. Наш проект про другое. Если уж ты выбрал путь наставничества, то это системное участие в жизни ребенка, он должен видеть в тебе друга; этому мы учим наших волонтеров.
Мы гордимся тем, что уже выпустили 19 наставников. В этой области тесно сотрудничаем с такими известными фондами, как московский БФ «Арифметика добра», БФ «Солнечный город» из Новосибирска.
— С какими вопросами родители обращаются к вам чаще всего?
— Конечно же, это проблемы подросткового возраста. Сталкиваемся также с проблемой воровства. Бывают у нас, как мы говорим, «бегунки». Ребята не убегают насовсем, просто могут уехать к друзьям на сутки-двое. Дело в том, что они не чувствуют ответственности перед приемной семьей, все еще считают, что предоставлены сами себе, не привыкли к взаимному доверию, контролю и обратной связи, к тому, что они нужны и их любят.
При этом любовь, безусловно, лечит, но еще более важно в замещающей семье понимание и соблюдение границ — как своих, так и ребенка. Поэтому семью нужно обучать правильно взаимодействовать, работать над отношениями, и мы в этом оказываем активную помощь и поддержку.
— Как выстраивается тот самый диалог с властью, чиновниками? Есть ли примеры успешного сотрудничества?
— У нас выстроено очень тесное взаимодействие с минобром, минтруда региона, мы работаем с депутатским корпусом ЗС ПК.
С недавнего времени органы опеки в Приморье находятся в подчинении муниципалитетов. Это, конечно, осложняет работу, но мы все равно сотрудничаем. Зарекомендовали себя как позитивный партнер, с опекой активно заключаем соглашения, в рамках которых мы можем участвовать в семейном устройстве детей. Например, участники Ассоциации могут на законных основаниях размещать на своих страничках в соцсетях информацию о детях, которые подлежат устройству.
Буквально на днях мне пришло сообщение от одной из опек: «Огромнейшее спасибо и самые теплые пожелания Ассоциации за участие и помощь в устройстве детей! Сегодня обрели семьи четверо детей! А всего в мае 2021 г. — пятеро детей! Передайте это приемным родителям! Пусть знают, что они нам очень нужны!» Вы не представляете, какое это счастье для нас!
Мария ПУШКАРЕВА.