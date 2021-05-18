Светлана Каня: Не «причиняйте» детям счастья, будьте им друзьями

Основная наша программа «Равный Равному» направлена именно на это. Ведь почему мы стали организовывать клубы в районах? Очень сложно, находясь во Владивостоке, оказывать поддержку — в отдаленных селах и деревнях подчас нет не то что интернета, даже мобильной связи! Да и не каждый вопрос можно решить дистанционно. Поэтому нам необходимы были эффективные группы на местах, люди, к которым может прийти родитель, рассказать о своей проблеме. Здесь тебя не осудят, не скажут, что-либо ты ненормальный, либо ребенок у тебя неправильный. Тебя услышат такие же, как ты, поддержат и помогут. Это, конечно, придает огромную силу, когда понимаешь, что ты не один.