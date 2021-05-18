В России появился еще один праздник

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об установлении нового профессионального праздника — Дня фармацевтического работника. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь отмечать новый профессиональный праздник будут ежегодно 19 мая.
Выбор пал на эту дату, так как именно в этот день «Верхняя государева аптека», первая в России, открылась в 1581 году при дворе Ивана Грозного. Она располагалась в Московском Кремле, напротив Чудова монастыря, и обслуживала только царскую семью. Ее организовал английский аптекарь Джеймс Френч (Яков Астафьев), присланный королевой Елизаветой I по просьбе царя.
Напомним, в 2020 году в стране учредили День работника скорой помощи, установленный 28 апреля. Кроме того, россияне вместе со всем миром отметили 12 мая Международный день медицинских сестер. В третье воскресенье июня жителей России ждет День медицинского работника.
Напомним, в Приморье два года назад депутаты Законодательного собрания внесли поправки в Устав Приморья и закрепили региональный праздник — День Приморского края. Его отмечают 20 октября.