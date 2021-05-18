Юрий Трутнев: Затягивать недопустимо

«По каждому пункту комплексного плана министерству по развитию Дальнего Востока и Арктики в кратчайшие сроки необходимо разобраться, в каком состоянии находится проектирование. Проектно-сметная документация должна позволить включить финансирование объектов в бюджет Российской Федерации на 2022 год. Надо выделить те объекты, по которым проектно-сметная документация уже готова, и те объекты, которые находятся в ведении Приморского края, и приступить к их строительству в этом году», – подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.