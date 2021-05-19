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Дмитрий Новиков: Владивосток должен стать комфортным для простых горожан

19 мая 2021, 11:51
Дмитрий Новиков, депутат Законодательного Собрания Приморского края, позитивно оценивает кандидатуру Константина Шестакова на посту главы Владивостока. Он подчеркнул, что готов поддержать Шестакова при реализации совместных проектов.

Новиков подчеркнул, что решение о отставке Олега Гуменюка назрело давно.

«Вчера мэр Владивостока Олег Гуменюк ушёл в отставку. Я не буду давать оценки деятельности бывшего градоначальника, не привык кидать людям камни в спину. Да, у нас было множество вопросов относительно работы мэрии. Но нам удавалось наладить взаимодействие с уходящей командой», — отметил Дмитрий Новиков.

По словам Дмитрия Новикова, с Константином Шестаковым он знаком уже давно и рассчитывает на эффективную совместную работу.

Он подчеркнул, что Владивосток имеет колоссальный потенциал, который следует раскрывать вместе с жителями. Новиков считает, что город должен быть привлекательным не только для ведения бизнеса и инвесторов, но и для простых жителей.

«Уже этим летом мы с командой приступим к разработке концепции развития микрорайонов Владивостока. Начнём с моего избирательного округа, с Первомайского района. Работа будет вестись совместно с жителями «Первомайки». Вместе с вами мы начнём создавать облик нового Владивостока, города который будет удобен всем», — сказал Дмитрий Новиков.

Напомним, вчера Олег Гуменюк ушёл в отставку с поста мэра Владивостока. С инициативой о смене градоначальника выступил губернатор Олег Кожемяко. Претензии к работе градоначальника начали копиться уже давно, последней каплей стал рейд Юрия Трутнева по городу, в ходе которого было выявлено немало недоработок в работе городской администрации.

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#Новости#Политика#Приморский край
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