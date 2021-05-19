Приморским инвесторам окажут необходимое содействие

Во время презентации проектов поднимался вопрос обеспечения предприятий газом. Так, компания «Легендагро» намерена создать в ТОР «Михайловский» российско-китайский вертикально интегрированный агрохолдинг, подразумевающий выращивание риса, кукурузы, строительство завода по глубокой переработке сои мощностью 240 тысяч тонн в год, трейдинг и логистику. Основными акционерами являются китайская стратегическая инвестиционная платформа для развития агробизнеса Joyvio Group и Beidahuang Group. Одно из направлений деятельности холдинга связано с растениеводством. Первый урожай был собран в Приморье два года назад. В 2020-м около 2 тысяч гектаров были засеяны рисом, 1,4 тысячи гектаров — соей. В этом сезоне компания планирует обрабатывать около 4,5 тысяч гектаров земель. Для организации перевалки зерновых и масличных агрокультур компания развивает собственную логистическую компанию, которая стала резидентом Свободного порта Владивосток. Также компания ведет стивидорную деятельность в портах Зарубино и Владивосток. Как отметил генеральный директор ООО «Легендагро Приморье» Дмитрий Савенков, суммарный объем вложений в проекты, реализуемые в Приморье, превысил 900 миллионов рублей.