Во Владивостоке состоялось совещание по подготовке Восточного экономического форума-2021

В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по подготовке Восточного экономического форума, в ходе которого обсуждались вопросы участия инвесторов и представителей власти в ВЭФ-2021, подготовки городской инфраструктуры Владивостока и меры эпидемиологической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.
«Мы должны подготовить Дальний Восток для проведения одного из крупнейших международных мероприятий с учетом ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Новые реалии оказали влияние на определение повестки предстоящего Форума, на котором, в том числе, планируется обсудить трансформацию торгово-экономического взаимодействия, изменения на энергетических рынках и в сфере труда, новейшие технологии и климат», — отметил Юрий Трутнев.
На совещании губернатор Приморского края Олег Кожемяко доложил о подготовке объектов городской инфраструктуры и гостиничного фонда Владивостока и города Артема к приёму участников мероприятия. Как сообщил глава региона, всего планируется задействовать 24 гостиницы.
Также в рамках выполнения поручения Юрию Трутневу сообщили о проводимых мерах по благоустройству основной площадки Форума — территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), пострадавшей от ледяного дождя, прошедшего в ноябре прошлого года: проведена плановая уборка, вырубка погибших, кронирование повреждённых деревьев; высажено более тысячи саженцев пихты цельнолистной; в июне запланирована посадка еще 1,7 тыс. лиственных, хвойных деревьев и кустарников.
Отдельное внимание было уделено мерам эпидемиологической безопасности на ВЭФ. В частности, обсуждался комплекс основных организационных, профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий, проведение которых будет направлено на предупреждение возникновения и распространения COVID-19.
По итогам состоявшегося совещания Правительству Приморского края, администрации Владивостока поручено обеспечить готовность городской инфраструктуры к приёму гостей Форума; Правительству Приморского края, администрации Владивостока совместно с Минвостокразвития России рассмотреть возможность финансирования работ по благоустройству города в рамках «Дальневосточной единой субсидии», а Фонду Росконгресс — организовать специальные международные площадки-студии в странах Азиатско-Тихоокеанского региона в формате телевизионных мостов с ВЭФ, а также спортивные мероприятия на открытых площадках Форума.
Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина № 250 от 19 мая 2015 года.
Традиционно площадкой форума становится кампус ДВФУ на острове Русском. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru.