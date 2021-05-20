Научный центр во Владивостоке создается с замахом на мировые рынки

Во время рабочей поездки в Приморье заместитель Председателя Правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по развитию Инновационного научного технологического центра (ИНТЦ) на острове Русский. В мероприятии принял участие Губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Полпред подчеркнул значимость создаваемого центра.
«Развитие экономики страны, уровень жизни людей, наше место в международной конкурентности во многом зависит от технологий. Во исполнение поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина постановлением Правительства в ноябре 2020 года на острове Русском создан инновационный научно-технологический центр. Должен быть создан рабочий эффективный механизм для развития науки и технологии», — отметил, открывая совещание, Юрий Трутнев.
«Мы делаем ставку на то, что здесь, на острове Русский, рядом с университетом могут появиться высокотехнологичные компании, конкурентные во всем мире не только сегодня, но и послезавтра. Используя свое географическое положение, ИНТЦ „Русский“ станет центром для нашей страны в вопросах продвижения технологий, бизнесов, стартапов и обеспечит выход на капиталы, а также технологии не только стран АТР, но и всего мира. В этом и заключается наша миссия — объединить российские технологии с глобальными рынками для обеспечения отечественного технологического присутствия в центре мирового развития», — доложила полпреду о ходе реализации проекта проректор по перспективным проектам и новой инфраструктуре ДВФУ, гендиректор Фонда развития ИНТЦ «Русский» Елена Харисова.
Как сообщается, пилотную площадку с участием первых резидентов планируется запустить в 2022 году. Ядром станут компании, которые уже являются лидерами в области науки и технологий, экспортируют свою высокотехнологичную продукцию на рынки АТР, создают или имеют производства на Дальнем Востоке. Они зададут тематику исследований и разработок, сформируют очаг деятельности для решения реальных задач. Вокруг таких компаний и будет собираться пул стартапов и пилотных образовательных программ.
Потенциальными резидентами могут стать компании ГК «Антей», ГК «Арника», ООО «Нейровита-ДВ». Они представили проекты по созданию высокотехнологичного криобанка (СП Swiss Stem Cell Biotec и ООО «Нейровита-ДВ»), производству хитина из панцирей крабов, коллагеназы (фермента) из печени краба, крабового жира из печени краба (ГК «Антей»), наукоемкие биотехнологии и пилотные производства биопрепаратов из дальневосточного морского и растительного наземного сырья. В настоящее время для потенциальных инвесторов в режиме стратегических сессий вместе с ведущими экспертами, учеными формулируется стратегия по завоеванию высокотехнологичных рынков и проектирование деятельности ИНТЦ.
Как сообщила Елена Харисова, центром уже получены первые инвестиции. Часть средств направлена на разработку мастер-плана территории ИНТЦ, который будет представлен через несколько месяцев на Восточном экономическом форуме.
Проект по развитию ИНТЦ получает поддержку Минвостокразвития России.
«Министерство с первых дней выхода Указа Президента о создании центра активно участвует в проекте. Составлена детальная „дорожная карта“ формирования центра и привлечения финансирования. В ближайшее время будет начато проектирование центра, привлечены первые резиденты. Россия может завоевать новые ниши на мировом рынке, особенно учитывая сильные стороны Приморья и сильные стороны Дальнего Востока в изучении экономики мирового океана, биотехнологиях, информационных технологиях. К Восточному экономическому форуму мы сможем представить первых резидентов, которые будут формировать его ядро», — обозначил Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
По итогам совещания вице-премьер поручил Минвостокразвития России и Минобрнауки России в кратчайшие сроки обеспечить финансирование проектно-изыскательских работ на объекты ИНТЦ.
Ежеквартально вице-премьер намерен проводить совещания о реализации проекта ИНТЦ «Русский».
«Реализация поручения Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о создании инновационного научно-технологического центра требует постоянного внимания. Один раз в квартал я буду проводить совещания по развитию инновационного научного технологического центра. Мы хотим создать на базе инновационного центра венчур, мы хотим, чтобы это был эффективный, работающий венчур, чтобы он помогал молодым ученым внедрять свои идеи, добиваться результата. Работа предстоит большая», — подчеркнул Юрий Трутнев.