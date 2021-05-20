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Неизвестные целились в лицо политику: двое хулиганов кинули булыжники в автопоезд Розы Чемерис

20 мая 2021, 10:44
Фото: ИК "Золотой Рог"
Двое неизвестных кинули два кирпича в автобус участницы праймериз Розы Чемерис. По словам водителя, который в момент нападения был в автобусе, двое, на старом мотоцикле, в спортивных костюмах и шлемах. Перед тем как совершить бросок, они сбросили скорость. Не исключено, что они целились в изображение лица Розы Чемерис.

На данный момент, штаб Розы Чемерис готовит обращение в правоохранительные органы.

«Волна криминального и политического беспредела на праймериз „Единой России“ в Приморье достигла пика за 3 дня до начала электронного голосования. Эти праймериз уже угрожают здоровью людей. С этим должны разбираться органы правопорядка и госбезопасности», — такое мнение высказал политолог Вячеслав Беляков, начальник штаба поддержки кандидата Розы Чемерис.

Также он добавил, что

все произошедшее похоже на фарс.

«Больше всего это похоже на бессильную злобу и истерику. Очевидно, что нападение на агитационный автобус кандидата не имеет практического и тем более электорального смысла. Учитывая, что до конца агитационного периода остается три дня и с понедельника агитировать уже будет нельзя», - рассказал он.

Также он подчеркнул, что подобные методы активно использовались во времена "лихих", когда некоторые лица не ограничивались камнями, которые кидали в транспорт кандидатов, а прибегали к оружию и другим способам запугивания.

"То, что случилось, вряд ли можно назвать простым хулиганством. Очевидно, что это деяние оппонентов и адмиралов "уссурийского флота", которые таким образом хотели запугать штаб кандидата. Конечно же им это не удастся. Все заявления в правоохранительные органы будут составлены и поданы. На месте сейчас работает полиция и я уверен, что правоохранительные органы найдут виновных в этом беспределе. Мы не позволим 90-ым в их худших проявлениях вернуться сегодня в приморскую политику", - добавил Вячеслав Беляков

Сама же Роза Чемерис больше испугалась не за себя, а за тех, кто в её команде. Она рассказала о своих дальнейших действиях, связанных с нападением на автобус.

«Вы, товарищи, совершив все это, перешли ту черту, после которой ничего нормального у вас быть не может. Теперь пришло время вступить в этот диалог всем правоохранительным и надзорным органам. Так и будет. И не сомневайтесь — я сделаю все, чтобы защитить и себя, и тех моих ребят-волонтёров, что сейчас напуганы до ужаса. Это не политика. Это что-то совсем иное», — высказалась участница праймериз Роза Чемерис.

Напомним, сегодня вечером, В Уссурийске на автопоезд участника предварительного голосования Розы Чемерис напали неизвестные. Они кидали в автобус кирпичи. По предварительным данным никто из сотрудников предвыборного штаба не пострадал.

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#Новости#Политика#Праймериз#Приморский край
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