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С 1 сентября россиян ждут изменения по оплате больничных

20 мая 2021, 00:55
Фото: ФСС
Новая мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн граждан ежегодно

Совет Федерации одобрил закон о выплате пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до 7 лет включительно. Новая мена вступит в силу с 1 сентября. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, это позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.

Напомним, об необходимости нововведения объявил в ходе Послания Федеральному Собранию Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно общему правилу, размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. При наличии страхового стажа до 5 лет он составляет 60% среднего заработка, но не более 44 400 рублей в среднем за месяц. Если страховой стаж от 5 до 8 лет, то он составляет 80% среднего заработка, но не более 59 200 рублей в среднем за месяц. Для тех, у кого страховой стаж 8 и более лет, он равен 100% среднего заработка, но не более 74 001 рубля в среднем за месяц.

Как подтвердил глава Минтруда, это не приведет к увеличению расходов работодателей. «Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листка», — приводит слова Антона Котякова пресс-служба министерства.

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