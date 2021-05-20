В политику Приморья возвращаются настоящие «лихие девяностые»

«То, что случилось, вряд ли можно назвать простым хулиганством. Очевидно, что это деяние оппонентов и адмиралов „уссурийского флота“, которые таким образом хотели запугать штаб кандидата. Конечно же им это не удастся. Все заявления в правоохранительные органы будут составлены и поданы. На месте сейчас работает полиция и я уверен, что правоохранительные органы найдут виновных в этом беспределе. Мы не позволим 90-м в их худших проявлениях вернуться сегодня в приморскую политику», — добавил Вячеслав Беляков