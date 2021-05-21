Корейцы готовы модернизировать Приморье

21 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко, представители Правительства региона и делегации компании Korea Telecom обсудили совместные проекты. Они касались медицины, туризма и информационных технологий. Южнокорейские бизнесмены намерены реализовать ряд проектов в Приморье, сообщает пресс-служба правительства края.
Так, Korea Telecom планирует реализовать в регионе сразу несколько проектов: строительство дата-центра совместно с российскими партнерами, гостиницы, диагностического медицинского центра, гольф-поля в игорной зоне. Еще одно перспективное направление, — создание смарт-парковок во Владивостоке в рамках общей концепции «умного города». Свои предложения делегация представила губернатору края.
Олег Кожемяко выразил готовность оказать содействие в развитии указанных проектов на территории края. Он поручил заместителям председателя Правительства Приморья провести предметные переговоры с иностранными инвесторами по профилю их деятельности — медицина и информационные технологии.
Сопровождать инициативы корейских партнеров в регионе будет Корпорация развития Приморского края, которая уже начала активно сотрудничать с компанией. Также вопрос реализации проектов будет рассмотрен с точки зрения применения инструментов государственно-частного партнерства. Его проработает Инвестиционного агентство Приморья.
«Мы всегда открыты к диалогу. Давайте наметим план, распишем „дорожную карту“ и начнем пошагово двигаться, периодически встречаясь и сверяя часы», — подвел итоги встречи Олег Кожемяко.
Гости региона подчеркнули, что готовы продолжить переговоры на полях Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке в сентябре. В мероприятии примет участие председатель совета директоров KT Corporation.
Отметим, ранее представители Korea Telecom презентовали свои инициативы на встрече с заместителем Председателя Правительства РФ — полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.