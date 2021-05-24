Директор НЗМУ в прямом эфире ответил на вопросы приморцев

«Эта экспертиза не обязательная, но спасибо „Всероссийскому обществу охраны природы“, что вышли и сделали её. Там есть определённая процедура, общественная организация уведомила администрацию города, зарегистрировала инициативу. У нас запросили всю документацию, мы её предоставили. И не так давно получили уведомление, что экспертиза пройдена», — подытожил Гребенюков.