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Экспорт растет: У приморской рыбы появилось еще 8 стран-покупателей

23 мая 2021, 23:47
Фото: Восток-Медиа / Медиахолдинг1Mi
С начала 2021 года на экспорт из Приморского края отправлено 476, 732 тыс. т рыбы и морепродуктов. От этом сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как отмечается, в 2021 году у приморских поставщиков появилось восемь новых импортеров рыбопродукции: Гана, Бенин, Того, Камерун, Эстония, Норвегия, Испания и Ямайка. В прошлом году экспортных поставок в эти страны не было. Всего с начала 2021 года рыбопродукция экспортирована в 19 стран мира.

Экспорт рыбопродукции в Республику Корея по сравнению с соответствующим периодом 2020 года вырос на 63,7%. В эту страну отправлена большая часть всего объема рыбы и морепродуктов — 369,6 тыс. т.

На втором месте по импорту приморских рыбы и морепродуктов — Китай. За этот период в КНР экспортировано 63,8 тыс. т продукции.

Также на 33,7% выросли объемы экспорта рыбы и морепродуктов в Японию. По данным на первую декаду мая 2021 года, общий вес экспорта сюда составил почти 9 тыс. т.

Заметно вырос экспорт рыбопродукции в Нигерию. В эту страну направлено 20,5 тыс. т рыбы и морепродуктов, при этом за весь 2020 год в Нигерию экспортировано 9,6 тыс. т. В целом с начала 2021 года должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в страны Западной и Центральной Африки оформлены на экспорт партии общим весом 29,8 тыс. т.

Вырос экспорт рыбопродукции в КНДР. С начала 2021 года в Северную Корею уже направлено 126 т рыбопродукции, при этом за весь 2020 год экспортировано 100 т.

«В Германию направлено 2,7 тыс. т рыбопродукции, во Вьетнам 673 т, в Великобританию 140 т, во Францию 97 т, в Эстонию экспортировано 23 т, в Норвегию 22 т, в Испанию 16 т и на Ямайку 12 т.», — говорится в сообщении ведомства.

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