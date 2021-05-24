Экспорт растет: У приморской рыбы появилось еще 8 стран-покупателей

Заметно вырос экспорт рыбопродукции в Нигерию. В эту страну направлено 20,5 тыс. т рыбы и морепродуктов, при этом за весь 2020 год в Нигерию экспортировано 9,6 тыс. т. В целом с начала 2021 года должностными лицами территориального Управления Россельхознадзора в страны Западной и Центральной Африки оформлены на экспорт партии общим весом 29,8 тыс. т.