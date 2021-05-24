Экстремальные игры: Владивостокцев приглашают на необычный фестиваль

Впервые за 40 лет он пройдет за пределами Юго-Восточной Азии. В столице Дальнего Востока соберутся национальные чемпионы из 57 стран и территорий мира в офлайн и онлайн форматах. Россия 20 лет боролась за получения права на проведение Чемпионата по Го. Решение о его проведении было принято на 38-й сессии президиума Международной федерации Го в Гуйяне в 2017 году. Нашу страну представит Гроссмейстер Антон Черных из подмосковного Жуковского.