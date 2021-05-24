Фирменный поезд «Океан» по маршруту Владивосток-Хабаровск возобновляет работу

Во время поездки пассажирам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты — маски и перчатки. В скоростных поездах, время следования которых не превышает пять часов, ношение масок является обязательным — их, при необходимости, можно приобрести в вагоне у поездной бригады или в пригородных кассах.