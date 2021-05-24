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Комиссия по проверке детских лагерей начала работу в Находке

24 мая 2021, 03:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Находке в летний период будут работать 24 пришкольных и 6 загородных лагерей для детей разных возрастов.
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Туризм

С 24 мая начала работу комиссия из специалистов разных отделов администрации Находки по приёмке загородных лагерей, которая оценит степень готовности, безопасность и другие параметры.

Как сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа, в 2021 году все школы Находки откроют в своих стенах пришкольные лагеря. Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Евгения Мухамадиева сообщила, что на это выделено три миллиона рублей из бюджета Находкинского городского округа и 9,6 млн рублей из краевого бюджета. Финансирование будет направлено на питание школьников.

Омечается, что для родителей пребывание детей в пришкольном лагере бесплатно. Первая смена начнёт работать уже с 1 июня.

За отдых детей в загородных лагерях Находки родителям положена компенсация стоимости путёвки.

10 туроператоров и 14 стационарных детских лагерей в Приморье готовы вернуть до 50% от стоимости путевки родителям, чьи дети будут отдыхать на их территории до 15 сентября. Такая возможность у средств размещения появилась благодаря анонсированной Президентом России Владимиром Путиным программе детского туристического кэшбэка.

В программе кэшбэка могут участвовать только те лагеря, которые заявились на организацию отдыха и оздоровления детей и действуют в законодательном поле.

Чтобы воспользоваться таким предложением, родителям необходимо завести карту «Мир», оформив ее в одном из банков. Зарегистрировать карту на официальном сайте, а после оплатить понравившееся предложение на ресурсе партнеров программы до 15 июня 2021 года. Сама туристская услуга должна быть предоставлена до 15 сентября 2021 года.

Кэшбэк поступит на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней с момента поступления оплаты.

Программа детского туристического кэшбэка стартует в Приморье с 25 мая.

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