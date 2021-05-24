Комиссия по проверке детских лагерей начала работу в Находке

Как сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа, в 2021 году все школы Находки откроют в своих стенах пришкольные лагеря. Начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Евгения Мухамадиева сообщила, что на это выделено три миллиона рублей из бюджета Находкинского городского округа и 9,6 млн рублей из краевого бюджета. Финансирование будет направлено на питание школьников.