«Россети» готовят подстанции Приморья к зиме

Специалисты рассказали, что выключатели являются элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт этих выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварий.