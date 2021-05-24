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«Россети» готовят подстанции Приморья к зиме

24 мая 2021, 02:46
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания «Россети ФСК ЕЭС» начала капитальный ремонт коммутационного оборудования на объектах энергоснабжения Дальневосточного региона.

Всего будет обновлено 139 выключателей разного класса напряжения на 30 подстанциях в Приморье, Республике Саха (Якутия), Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском крае.

«Работы проводятся в рамках подготовки магистрального сетевого комплекса к зимнему максимуму нагрузок», — говорится в сообщении компании.

Специалисты рассказали, что выключатели являются элементами подстанционного оборудования. Они предназначены для отключения электрической цепи, в случае возникновения коротких замыканий. Своевременный ремонт этих выключателей позволяет поддерживать оборудование в рабочем состоянии, не допуская возникновения аварий.

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