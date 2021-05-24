Топиарные фигуры и необычные скамейки: В Артёме облагораживают городские пространства

Так, 21 мая сотрудниками Управления благоустройства Артема установлены топиарные фигуры кота и мышей около артёмовской детской больницы. Ранее работники установили парковую скамейку в виде собаки на улице Светлогорская и уличные оригинальные скамейки в Суражевке.
Также специалисты управления высадили клумбу в форме слова «Артем» в районе ул. Фрунзе, 60. Как рассказали в коммунальной службе, надпись из цветов появляется ежегодно. В этом году специалисты высадили бегонию белую и ирезине. Ранее клумбу украшали белые петуньи, колеусы и ирезине. Отметим, что в преддверии Дня Победы клумбу украшала цветочная надпись «9 Мая».
Все элементы благоустройства устанавливаются за счет средств местного бюджета.
Напомним, 1 июля 2020 года проходил опрос жителей города по выбору желаемых элементов благоустройства для своих микрорайонов.
Всего в опросе приняли участие 11 223 артемовца. Гражданам на выбор были предложены территории и разные виды благоустройства: «АРТ-ОБЪЕКТ», «ТОПИАР», «КОМФОРТ», а также соответствующие направления: «спорт», «творчество», «животные, растения», «социум».