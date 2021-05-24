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Топиарные фигуры и необычные скамейки: В Артёме облагораживают городские пространства

24 мая 2021, 03:26
Фото: Администрация Артема
Малые архитектурные формы появляются на территории муниципалитета, сообщается на сайте администрации Артема.

Так, 21 мая сотрудниками Управления благоустройства Артема установлены топиарные фигуры кота и мышей около артёмовской детской больницы. Ранее работники установили парковую скамейку в виде собаки на улице Светлогорская и уличные оригинальные скамейки в Суражевке.

Фото: Администрация Артема
Фото: Администрация Артема

Также специалисты управления высадили клумбу в форме слова «Артем» в районе ул. Фрунзе, 60. Как рассказали в коммунальной службе, надпись из цветов появляется ежегодно. В этом году специалисты высадили бегонию белую и ирезине. Ранее клумбу украшали белые петуньи, колеусы и ирезине. Отметим, что в преддверии Дня Победы клумбу украшала цветочная надпись «9 Мая».

Фото: Администрация Артема

Все элементы благоустройства устанавливаются за счет средств местного бюджета.

Напомним, 1 июля 2020 года проходил опрос жителей города по выбору желаемых элементов благоустройства для своих микрорайонов.

Всего в опросе приняли участие 11 223 артемовца. Гражданам на выбор были предложены территории и разные виды благоустройства: «АРТ-ОБЪЕКТ», «ТОПИАР», «КОМФОРТ», а также соответствующие направления: «спорт», «творчество», «животные, растения», «социум».

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