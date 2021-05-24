В Приморье состоится международная продовольственная выставка «Дальагро»

«В этом году в выставке примут участие более 80 компаний, половина из них — из Приморского края. Широко представлена экспозиция Алтайского края, Москвы, Санкт-Петербурга, Пятигорска и других территорий. Будет представлена продукция из Республики Корея», — отметила Абританова.