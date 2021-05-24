Жителей Приморья приглашают обсудить изменения в проекте госпрограммы экономического развития края

Жители могут направить свои замечания и предложения по проекту в региональное минэкономразвития по адресу: 690010 Владивосток, улица Светланская, 22. Письмо можно также отправить на адрес электронной почты — [email protected], — оформить документы нужно в форматах: .doc/.docx/.xls/.xlsx/.
При отправке документов в письме необходимо указать ФИО или наименование юридического лица, почтовый адрес или адрес электронной почты, суть предложения или замечания, личную подпись и дату.
Все интересующие вопросы граждане могут задать заместителю начальника отдела планирования министерства экономического развития Приморского края можно Наталье Даниловой по телефону: 8 (423) 220-54-37.