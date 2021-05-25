Евгений Никифоров: «Мы работаем в логике комплексной поддержки бизнеса»

Практически накануне Дня предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, и перед стартом «Недели предпринимательства», корреспондент «Золотого Рога» встретился с генеральным директором центра «Мой бизнес» Евгением Никифоровым. Говорим о новых направлениях в развитии и поддержке предпринимательского сообщества.
— Евгений Александрович, расскажите, как после пандемии изменились меры поддержки бизнеса? Появились ли новые направления?
— Конечно же, поддержка предпринимательства меняется вместе с развитием бизнеса — на нее влияют как локальные, так и глобальные тренды. Например, когда от бизнеса был запрос на продвижение продукции в интернете и социальных сетях, мы сразу отреагировали и создали популярную услугу, которая была бесплатна и полезна для бизнеса. Когда в Приморье заработал новый налоговый режим «налог на профессиональный доход», и у приморцев появилась возможность выйти из тени и получать прибыль от своего хобби со статусом «самозанятый», мы быстро разработали программы поддержки для них. Так, в конце 2020 года работал «Город Мастеров» — шатер, где самозанятые мастера представляли свои работы на фестивале «Сделано в Приморье». В итоге мы получили много положительных отзывов, и в будущем это направление будем развивать.
— Что говорят цифры количества обращений: из-за пандемии деловая инициатива в регионе пошла на спад или мало что изменилось?
— В период пандемии количество обращений даже увеличилось, и мы старались максимально оперативно предоставлять консультации бизнесу. Важно, что наши услуги всегда формируются как из запроса бизнеса, так и с ориентацией на общие тренды. Сейчас появляется тренд на комплексные меры поддержки. Уже недостаточно просто помочь в сертификации товара или создании сайта для бизнеса. Поэтому и мы разработали пакетные услуги во всех направлениях. Так, мы проводим все больше акселерационных программ, например, для социальных предпринимателей «Бизнес от сердца», или отдельные программы наставничества — такая программа для женщин стартовала 17 мая. Даже в рамках «Недели предпринимательства», которую мы специально разработали в честь праздника, мы постарались включить разноплановые и актуальные темы, которые бизнесмены могут прослушать в короткое время и сразу задать вопросы спикерам.
— Какими успехами центр может похвастаться в сфере поддержки экспортоориентированных компаний?
— Центр поддержки экспорта, как и остальные подразделения центра «Мой бизнес», переходит на комплексный формат поддержки. По сути это такой набор из нужных кубиков, для каждого экспортера — свой. В декабре 2020-го Российский экспортный центр внес изменения в основной приказ по экспорту, и теперь наши услуги комплектуются в так называемые коробочные решения, логически продуманные и полезные предпринимателю, но при этом подразумевающие большую ответственность самого бизнеса за государственные деньги. Поэтому с каждым мы встречаемся и составляем индивидуальный план того, что необходимо экспортеру и в какой последовательности — консультирование, услуга по сертификации, созданию сайта, нужно ли ему заявить о себе на зарубежной выставке и прочее. Все это детально прописывается в соглашении, как во взаимном обязательстве. Предприниматель понимает, в каком направлении двигаться, а мы знаем, какую помощь окажем ему на этом пути.
— Какие мероприятия запланированы центром в ближайшее время, ожидается ли увеличение деловой активности на этих интенсивах по сравнению с предыдущим годом?
— На следующей неделе мы проводим в офлайн формате на площадке ВГУЭС третий форум для экспортеров «Экспортный потенциал Приморья». В 2020 году мы проводили его онлайн и делали акцент на выходе в страны СНГ. Сейчас же мы разработали программу форума вместе с министерствами и ведомствами Приморья. Это делает форум более интересным и проработанным. Он будет полезен для промышленных компаний, для сельхозпредприятий, для лесопромышленников. Также отдельно мы поговорим про экспорт высокотехнологичной продукции и новые тренды продвижения продукции за рубежом.
В рамках форума «Экспортный потенциал Приморья» пройдет торжественная церемония награждения регионального этапа конкурса «Экспортер года». Конкурсанты от малого и среднего бизнеса, подавая заявки, могли выбрать одну из четырех номинаций в сферах промышленности, агропромышленного комплекса высоких технологий и услуг. Экспертное жюри оценивало номинантов по специальной методике, где учитывались показатели экспорта в 2020 году — от объема продукции до наличия зарубежных патентов и товарных знаков компании.
Программа форума составлена таким образом, чтобы охватить все сферы экспортной деятельности — от производства продукции на экспорт, до работы с иностранными партнерами и отправки первых партий товара.
— Какие интенсивы запланированы в районах? Продолжится ли обучение предпринимателей и в каком формате?
— Уже с 24 по 28 мая в Арсеньеве мы приглашаем бизнес на тренинг «Школа предпринимательства». Он организован для действующих предпринимателей, желающих развивать, расширять и эффективно управлять своим бизнесом.
В программе тренинга эксперты рассмотрят шаги, которые помогут проанализировать и оптимизировать деятельность предприятия с помощью общепринятых инструментов ведения бизнеса.
Участники тренинга смогут проанализировать свой бизнес и действующую бизнес-модель, оценить свой стиль управления, понять, как мотивировать своих сотрудников, в том числе и нематериальными способами. Специалисты центра расскажут, как избежать ошибок при маркетинговом планировании, верно определить стратегию роста своего предприятия, степень эффективности финансового планирования. Все заинтересованные также могут узнать о налоговом законодательстве и о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
У участников будет возможность побывать на производственном предприятии и увидеть реальный опыт управления предприятием и персоналом свыше 50 человек.
26 мая состоится «Бизнес-выезд» в Партизанский район, с. Владимиро-Александровское. Здесь представители министерства экономического развития Приморского края, центра «Мой бизнес» и Дальневосточного ГУ Банка России расскажут о мерах государственной поддержки предпринимательства, льготном кредитовании бизнеса, социальном предпринимательстве, системе быстрых платежей.
Правительство Приморского края совместно с центром «Мой бизнес» и федеральными органами власти, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность, также продолжают проведение «Единого дня контрольно-надзорной деятельности» («Единый день КНД»). 27 мая мы приглашаем предпринимателей на консультационную площадку в Сети. Вопросы, касающиеся контрольно-надзорной деятельности и снижения давления на бизнес, можно будет задать онлайн. На них ответят представители различных ведомств Приморья. Здесь встретятся бизнес и представители аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае, «ОПОРЫ РОССИИ», налоговой службы, Госжилинспекции, министерства промышленности и торговли Приморского края, специалисты МЧС, Банка России, Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и другие.
27 мая для социальных предпринимателей Приморского края, для предпринимателей и граждан, планирующих создать бизнес в сфере социального предпринимательства будет организован вебинар «Социальное предпринимательство — перспективы развития».
На вебинаре рассмотрят развитие социального предпринимательства в России, отличие таких предприятий от НКО, МСП и крупного бизнеса, законодательное регулирование и вхождение в реестр социальных предприятий, а также дадут рекомендации по развитию проекта социального предпринимательства. Спикером выступит директор Центра развития социального предпринимательства РГСУ, бизнес-тренер, сертифицированный тренер в области социального предпринимательства, эксперт Министерства экономического развития РФ, сертифицированный проектный менеджер Денис Богатов.
И это далеко не все мероприятия, запланированные центром для помощи и поддержки наших бизнесменов. Подробнее со всеми проектами приморцы могут ознакомиться на сайте центра «Мой бизнес», в разделе «Календарь событий».
Мария ПУШКАРЕВА.