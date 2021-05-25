На дому, онлайн и даже на английском

«За исправление 9, 10-классников возьмусь, но на особых условиях! Ровным счетом такая же ситуация обстоит с хорошистами и отличниками! Поскольку сложность исправления детей данного возраста уже на критическом уровне и там требуется куда больше ресурсов! И пока вы еще не в 9 и тем более не в 10 классе, все еще можно исправить! Так что записывайтесь и перестаньте откладывать на потом. Вы откладываете — а ситуация ухудшается!» — нагнетает страсти одно из таких объявлений, составитель которого понятия не имеет о правилах расстановки запятых. Кто-то скажет — ну и что, преподавателю физики или математики не так важно отличное знание русского языка. Однако грамотно составленные объявления вызывают куда больше доверия. Ведь если человеку трудно запомнить простые правила орфографии и пунктуации, которым учат в пятом классе, где гарантия, что он не будет так же небрежен в других науках?