На дому, онлайн и даже на английском

Предэкзаменационная пора — горячая не только для тех, кому предстоит получать аттестат или поступать в вуз. Это время напряжённой работы и для репетиторов, которые во Владивостоке буквально нарасхват. Изучая их услуги, «ЗР» обнаружил немало любопытного.
Кому нужны репетиторы
Выпускники школ, готовящиеся к поступлению в вузы — безусловно, главные клиенты репетиторов. Поскольку платят за ученика родители, они и выбирают дополнительного педагога для ребёнка. Кто-то пользуется рекомендациями знакомых, а кто-то просто открывает портал объявлений — и ищет, ориентируясь на собственный вкус и кошелёк. Цены на услуги репетиторов начинаются от 500 рублей в час — за такой гонорар готовы работать студенты. Опытные педагоги с именем и портфолио берут за услуги в три раза дороже. Цена может отличаться в зависимости от того, где проходят занятия — на дому у ученика или у репетитора. Есть и целые организации, где ученики занимаются в группах — стоимость таких занятий демократичнее частных уроков.
«Я отправляла своего сына освежить математику перед повторной сдачей ЕГЭ. Так получилось, что он не справился с вузовской программой и был отчислен с последнего курса. Решили поступать заново на другую специальность. При этом результаты его выпускных экзаменов уже „сгорели“, ведь они действительны в течение пяти лет. Сам он был уверен, что сдаст заново легко, но моей уверенности не хватало. Мы выбрали групповые занятия, и не прогадали: сын заново сдал экзамены с хорошими результатами и без проблем поступил. Его баллы по всем трём предметам оказались даже выше школьных», — рассказала мама одного из студентов ВГУЭС Нина Буракова.
Бывают и другие случаи, когда к услугам репетитора прибегают, чтобы восполнить пробелы в знаниях у часто болеющих детей или спортсменов, пропускающих уроки из-за поездок на соревнования. Отдельная категория — дети, для которых русский язык не является родным. Иногда родители нанимают репетитора для учеников начальной школы и даже для дошкольников, обоснованно волнуясь, что ребёнку будет трудно справиться с программой в большом классе, если, например, уже со второго класса ему предстоит изучать иностранный язык. Кому-то нужны занятия с логопедом — такие услуги тоже оказывают в форме частного репетиторства.
Кто он — ваш репетитор?
Популярный приморский портал объявлений по запросу о репетиторских услугах открывает множество предложений, авторы которых порой так стараются перещеголять конкурентов в рекламной подаче, что это вызывает лишь улыбку.
«За исправление 9, 10-классников возьмусь, но на особых условиях! Ровным счетом такая же ситуация обстоит с хорошистами и отличниками! Поскольку сложность исправления детей данного возраста уже на критическом уровне и там требуется куда больше ресурсов! И пока вы еще не в 9 и тем более не в 10 классе, все еще можно исправить! Так что записывайтесь и перестаньте откладывать на потом. Вы откладываете — а ситуация ухудшается!» — нагнетает страсти одно из таких объявлений, составитель которого понятия не имеет о правилах расстановки запятых. Кто-то скажет — ну и что, преподавателю физики или математики не так важно отличное знание русского языка. Однако грамотно составленные объявления вызывают куда больше доверия. Ведь если человеку трудно запомнить простые правила орфографии и пунктуации, которым учат в пятом классе, где гарантия, что он не будет так же небрежен в других науках?
Конечно, даже если репетитор — всего лишь студент, это не значит, что он не сможет подтянуть уровень подготовки школьника. Среди студентов много ответственных и успешных личностей, которым можно смело довериться. Но если есть сомнения в том, как выбрать тьютора для ребёнка, — лучше положиться на рекомендации. Этот старый проверенный способ выбора редко даёт осечку.
Лучшие репетиторы — это учителя с большим стажем, подрабатывающие без отрыва от основной занятости в школе. Зарабатывают репетиторством и научные сотрудники институтов ДВО РАН, и университетские преподаватели. Такой способ подработки стал абсолютно легален с введением института самозанятости в России. Многие репетиторы, экскурсоводы и прочие так называемые фрилансеры вышли из тени и вполне официально платят налоги, оказывая людям услуги в частном порядке. Клиенты самозанятых репетиторов могут даже попросить чек, подтверждающий оплату услуг.
Мотивация решает
Даже самый хороший репетитор не сотворит чудо, если у школьника нет желания заниматься и прилагать усилия, чтобы достичь результата в обучении. Эту нехитрую истину порой в объявлениях подчёркивают и сами репетиторы.
«Я готова пахать ради вас, но и вам придётся потрудиться, без этого никак. Очень важно сдавать все домашние задания вовремя и выполнять все рекомендации», — предупреждает одно из таких объявлений.
«Если будут какие-то психологические проблемы или ступор, я тоже могу помочь советом или беседой. Использую методики неформального образования, в частности вероятностного подхода», — гласит другое объявление.
Безусловно, найти репетитора, который способен пробудить у ребёнка желание учиться, — большая удача. Но вот стоит ли предъявлять репетитору претензии, если он не зажёг мотивацией ученика, — вопрос открытый.
Наталья БАРАНОВА.