Нарушения и провокации: почему Роза Чемерис снялась с праймериз «Единой России»

При этом Чемерис столкнулась с неожиданным противостоянием. Рекламная компания отказывалась размещать её оплаченные баннеры, ссылаясь на некие запреты. Кроме того, 20 мая в Уссурийске должно было состояться награждение победителей творческого конкурса «Заря Приморья». В течение нескольких дней Розе Чемерис отказывали в аренде уже оплаченных помещений. Причём законных причин на это у арендодателей не было. В итоге церемонию всё же удалось провести, но какой ценой?