Недовольный полпред во Владивостоке

Так, ему не понравился гостевой маршрут, по которому из аэропорта до гостиниц и кампуса ДВФУ будут следовать гости и участники ВЭФ. После этого Юрий Трутнев посетил детский технопарк «Кванториум», к которому у него также были претензии — в частности, к учебной программе технопарка. Затем он прогулялся по центру Владивостока и осмотрел проблемные здания. Его внимание привлекло многострадальное здание на Алеутской. Оно когда-то было Дворцом культуры, затем попало в ведомство УМВД, а после пережило пожар.