zr.media
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Недовольный полпред во Владивостоке

25 мая 2021, 07:53
Фото: Восток-Медиа
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провел в столице Дальнего Востока три дня с 17 по 19 мая.

За это время он посетил ССК «Звезда» в Большом Камне, где отметил, что предприятие успешно развивается, а сам город приводит в порядок дороги и инфраструктуру в целом. Также полпред проехался по самому Владивостоку. Он остался крайне недоволен тем, что увидел в городе.

Так, ему не понравился гостевой маршрут, по которому из аэропорта до гостиниц и кампуса ДВФУ будут следовать гости и участники ВЭФ. После этого Юрий Трутнев посетил детский технопарк «Кванториум», к которому у него также были претензии — в частности, к учебной программе технопарка. Затем он прогулялся по центру Владивостока и осмотрел проблемные здания. Его внимание привлекло многострадальное здание на Алеутской. Оно когда-то было Дворцом культуры, затем попало в ведомство УМВД, а после пережило пожар.

Заинтересовала полпреда и пристройка к гостинице на улице Пограничной. Необычный вид недостроенного здания вызвал ряд вопросов у Юрия Трутнева.

В конце дня Юрий Трутнев провёл двустороннюю встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Тот отметил, что краевая власть и жители региона недовольны работой мэра — Олега Гуменюка.

Материалы по теме
Юрий Трутнев: Затягивать недопустимоГлава Владивостока Олег Гуменюк покидает свой постЮрий Трутнев: Темпы отъезда жителей с Дальнего Востока сократились в 4 раза
#Новости#Губернатор#Владивосток#Правительство#Дороги#Благоустройство#Приморье#Политика
Подпишитесь
Морской Порт «Аврора» помогает первоклассникам Приморья собраться в школу
30 августа, 17:49
«Терминал Астафьева» продемонстрировал свои возможности
30 августа, 12:15
«Терминал Астафьева» развивает футбольную инфраструктуру в Приморском крае
14 июля, 16:34
Корабелы Приморья для строительства судов получат металл местного производства
24 августа, 14:33
СМО «Восточно-страховой альянс» оформляет «Полис новорождённого»
13 июля, 11:14
Импортозамещение по-владивостокски: наступаем на пятки санкциям
19 июля, 13:56