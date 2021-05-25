Оформляйте меня полностью

— Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. Он заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр договора обязательно передается работнику, а другой хранится у работодателя. Получение работником своего экземпляра должно подтверждаться подписью работника на той версии договора, которая хранится у работодателя.