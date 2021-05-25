Оформляйте меня полностью

О том, что же такое трудовые отношения и с кем они складываются, «Золотой Рог» поговорил с прокурором отдела по надзору за исполнением законов в таможенной сфере, процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Дальневосточной транспортной прокуратуры Кристиной Захаровой.
— Первый, и, возможно, самый важный вопрос: достаточно ли обговорить условия труда устно или обязательно нужно оформлять трудовой договор?
— Безусловно трудовые отношения требуют официального оформления путем подписания трудового договора. Трудовой договор представляет собой соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
— Существуют ли какие-то сроки для составления или подписания трудового договора?
— При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, в народе более известного как ГПХ, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, то не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями.
— При оформлении трудовых взаимоотношений достаточно ли только трудового договора?
— Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя. Он заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр договора обязательно передается работнику, а другой хранится у работодателя. Получение работником своего экземпляра должно подтверждаться подписью работника на той версии договора, которая хранится у работодателя.
Однако вместе с этим для работодателя существует ряд документов. Так,
прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно соответствовать условиям заключенного трудового договора, который объявляется работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.
При приеме на работу, но еще до подписания трудового договора, работодатель обязан ознакомить работника также под личную подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором.
— У нас век информационных технологий и, насколько известно, введены в действия электронные трудовые книжки. Насколько они нужны и обязательно ли работнику переходить на них с бумажного варианта?
— С 1 января 2020 года работодатель может не вести трудовую книжку в бумажном виде, если работник отказался от продолжения ее ведения. Но продолжить ведение трудовых книжек необходимо в двух случаях: если работник подал заявление либо «промолчал».
Также с января прошлого года работодатели в установленном порядке формируют на всех своих работников сведения о трудовой деятельности в электронном виде и представляют их для хранения в Пенсионный фонд Российской Федерации. Отмечу, что переводить в электронный вид всю историческую информацию, содержащуюся в бумажных трудовых книжках работников по состоянию на 1 января 2020 года не нужно — это предусмотрено законом.
Чтобы работодатель смог определиться, чьи трудовые книжки продолжать вести, ему нужно было до 31 октября 2020 письменно сообщить каждому работнику об изменениях в трудовом законодательстве и о том, что он в праве оставить бумажную книжку. Но если очень хочется, то перейти на электронный вариант.
— С нюансами оформления на работу разобрались. А какие есть особенности увольнения? Когда работник увольняется по своему желанию, а когда по инициативе работодателя?
—Действующим законодательством предусмотрены различные основаниями прекращения трудового договора, например, по соглашению сторон или из-за истечения срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения. Также трудовые отношения заканчиваются из-за заявления работника «по собственному» или наоборот, заявления работодателя, к примеру о ликвидации предприятия или сокращения штатной численности.
Основанием для разрыва отношений между работодателем и сотрудником могут стать такие пункты, как:
Юрий РОГОВ.