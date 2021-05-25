Потребитель свои права знает. И сможет защитить

Согласно этим правилам заказ пассажира принимается перевозчиком с использованием любых средств связи, а также по месту нахождения перевозчика или его представителя. Перевозчик обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ пассажира в журнале регистрации, который ведется на бумажном носителе или в электронной форме, путем внесения в него следующей информации: а) номер заказа, б) дата и время принятия заказа, в) дата выполнения заказа, г) место подачи легкового такси и место окончания перевозки, д) номер разрешения перевозчика на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, е) государственный регистрационный номер, марка легкового такси, фамилия, имя и отчество (при наличии) водителя, ж) планируемое и фактическое время подачи легкового такси и окончания перевозки, з) способ направления заказа и номер телефона пассажира, если заказ поступил посредством его применения».