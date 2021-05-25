«Ручной орган»: эксперты оценили шестой созыв ЗСПК как «противоречивый, но нескучный»

«Противоречивый, но нескучный» — так охарактеризовали уходящий созыв краевого парламента политологи и политтехнологи Приморского края. Третий рейтинг эффективности подвел итоги работы парламентариев. Если попытаться составить график эффективности работы народных избранников, то легко можно заметить: в первые годы депутаты вполне ретиво трудились на ниве законотворчества. Но чем ближе финал, тем запал становится все меньше и меньше. Последние два-три года (напомним, срок полномочий у приморских парламентариев — 5 лет) основным инициатором появления того или иного законопроекта стал губернатор края.
Разбираемся, какие выводы о работе депутатов Законодательного собрания края (ЗСПК) за последние два года можно сделать.
Во главе — метод
Прежде чем анализировать, что же именно показал рейтинг, стоит понять, на основании каких показателей он рассчитывался. Как сообщается в пояснительной записке, «методологическая основа рейтинга эффективности депутатов базируется на совокупности эмпирических методов, которые легли в основу разработки и формирования методики рейтинга оценки депутатов». Проще говоря, в основу расчетов легли как объективные, так и субъективные показатели.
Работа каждого депутата прогонялась через фильтр четырех блоков. Это функциональный, где учитывалось посещение депутатом заседаний ЗСПК и комитетов, законодательные инициативы и выступления. «Стоимость» этого блока — 30 баллов. Следующий блок — представительный. Это работа с гражданами и их обращениями, а также наличие собственной депутатской приемной. Этот блок чуть дороже — в идеальном варианте он дает депутату плюс 40 баллов. Далее учитывается работа на информационном поле. Здесь все довольно просто: наличие сюжетов в СМИ и наличие аккаунта в соцсетях. Идеальная работа по двум направлениям дает отличникам информационной линейки 20 баллов. И финальный блок — экспертный. Здесь можно получить всего плюс 10 к общему счету.
Забегая вперед, скажем: ТОП депутатов оказался неизменным с самого начала практики оценки их эффективности.
«Лидером третьего рейтинга эффективности депутатов Законодательного собрания Приморского края стал Дмитрий Новиков. Его позиции по-прежнему устойчивы и эффективность не снижается даже в последний год работы созыва депутатов», — пишут авторы рейтинга.
Немного улучшить свои позиции смогли два представителя «Единой России» (Игорь Чемерис, Игорь Шауфлер) и представители фракции КПРФ (Артём Самсонов, Владимир Беспалов и Андрей Ищенко).
Одной из неожиданностей стало вхождение в ТОП депутата Юлии Толмачевой. Всего за год — с конца 2019 по окончание 2020 года — парламентарий совершила рывок, продемонстрировав эффективную работу как по функциональному блоку, так и по информационному. Можно предположить, что на тот момент у депутата сменился медиатехнолог, что позволило ей грамотно выстроить свое присутствие в информационном поле. Ранее Юлия Толмачева находилась в середине рейтинга.
«Интерес авторов вызвало попадание в ТОП-5 депутата Галины Овсянниковой, которая получила мандат лишь в 2018 году, однако за несколько лет значительно улучшила свои позиции, показав серьёзную активность по всем модулям», — отмечают авторы рейтинга.
По мнению политолога Александра Зыкова (одного из экспертов рейтинга), в целом приморские депутаты показывают определенную стабильность: если проанализировать позиции первых 15 мест, то можно обнаружить одних и тех же героев.
«Как правило, это активные депутаты с богатым опытом деятельности (Новиков, Лазарев, Текиев, Беспалов, Самсонов). Лидерство „Единой России“ закономерно, потому что у этой партии большинство в Законодательном собрании и в основном их члены занимают должности в самом парламенте. Что имеется в виду — спикер, его замы, главы комитетов. После изменения политики освещения депутатской деятельности это стало ещё более очевидно, в информационном поле остались практически одни члены ЕР. Тем не менее, оппозиция тоже заняла достойное место в рейтинге и после изменений, зато выпали представители малых партий», — отметил Александр Зыков.
Фактор плюс, фактор минус
Естественно, что в работе любого должностного лица, любого объединения и ведомства есть как позитивные факторы, так и негативные. И для большей объективности их также необходимо указать.
В пользу нынешнего депутатского корпуса говорит то, что им удалось выстроить взаимоотношения с действующим руководством региона. Причем парламентарии смогли найти общий язык со всеми, кто занимал пост главы края за эти 5 лет. Контакт состоялся с Владимиром Миклушевским, при котором они избирались (тогда большое количество экспертов практически в один голос говорили о том, что созыв формируется под этого губернатора). Далее народные избранники вступили в диалог и с врио главы региона Андреем Тарасенко, которому в силу ряда имиджевых промахов так и не удалось избавиться от положения временщика. Состоялось взаимодействие и с нынешним руководителем Приморья Олегом Кожемяко.
Как минус можно рассматривать закрытость аппарата депутатского корпуса. Речь идет о том, что ответы на запросы о деятельности депутатов приходят не более чем от 30% народных избранников. Такая тенденция прослеживается на протяжении работы экспертов над всеми тремя рейтингами.
«Очевидно, что подобная ситуация формирует необходимость качественного пересмотра функционала помощников депутата, которые сейчас в большинстве своём занимают позиции лишь формально», — отмечают авторы рейтинга.
Тренд на такую закрытость задает позиция краевого парламента. Еще один минус — уголовные дела против нескольких депутатов. Текущий созыв по этому параметру побил определенный антирекорд.
«Действующий созыв краевого парламента оказался репутационно неблагоприятным и наложил ряд имиджевых издержек на сам законодательный орган. За прошедший период против нескольких депутатов были возбуждены уголовные дела, что стало своего рода антирекордом для Законодательного собрания. На наш взгляд, это было связано с обстоятельствами формирования законодательного органа, когда кандидатов подбирали не по принципу эффективности и чистоты бэкграунда, а по ресурсности и лояльности», — пишут авторы рейтинга.
Выводы. И ничего кроме
Выводы напрашиваются очевидные. Эффективность действующего созыва к концу срока снизилась до рекордных показателей.
«В 2018 году оценку в 50+ баллов получили 25 депутатов, в 2019 году — 13, а в 2020 году — всего 9. Таким образом, почти 80% депутатского корпуса относятся к группам „Средней“ и „Низкой“ эффективности», — пишут авторы рейтинга.
Если анализировать эффективность каждого депутата, то очевидными лидерами являются депутаты-одномандатники. Большая часть из них расположилась в группах «Высокой» и «Средней» эффективности. Такая тенденция вполне объяснима: свои мандаты они получили от избирателей и перед ними же отчитываются о проделанной работе.
А вот депутаты-списочники, наоборот, демонстрируют крайне низкую эффективность и несколько лет подряд находятся на периферии рейтинга.
«Таким образом, пересмотр количественного распределения мандатов в рамках смешанной избирательной системы в сторону мажоритарной модели, который произошёл ранее, вполне оправдан. На протяжении последних нескольких лет законодательная активность депутатов Законодательного собрания находится на крайне низком уровне. На наш взгляд, это связано не только с тем, что нынешний созыв формировался как „ручной орган“ краевого правительства», — пишут авторы рейтинга.
Одна из причин такого положения заключается в оторванности парламентариев от избираемых территорий. И это касается не только «списочников», но и «одномандатников». Поэтому при формировании следующего созыва депутатского корпуса приобретает актуальность переформатирование избирательных программ кандидатов и переход от персонального принципа к территориальному.
С точки зрения политолога Вячеслава Белякова, шестой созыв ЗСПК оказался довольно противоречивым. С одной стороны, усиление фракции «Единая Россия» привело к тому, что существенная часть работы парламента свелась к формальному одобрению «спущенных сверху» законодательных инициатив. Лишь изредка слаженная работа депутатов по принятию любых предложений любого из губернаторов прерывалась фракционными скандалами, которые быстро купировались, да сольными выступлениями коммунистов, которые тоже усилили фракцию по сравнению с пятым созывом, но влиять на решения собрания всё равно не могли», — отметил политолог.
По мнению политолога, спектр «реальных дел» народных избранников довольно широк, и с этой точки зрения шестой созыв точно нельзя назвать скучным.
Ольга ИЛЬЧЕНКО.